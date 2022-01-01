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*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Taylor Hawkins

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Члены NIRVANA, LED ZEPPELIN примут участие в концертах в честь Тейлора Хокинса



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Стали известны имена новых участников концертов в честь Тейлора Хокинса: басист NIRVANA Krist Novoselic, басист LED ZEPPELIN John Paul Jones, Nile Rodgers из CHIC, Alain Johannes, 12-летний Nandi Bushell, продюсер FOO FIGHTERS Greg Kurstin и Chris Rock присоединятся к участникам шоу в Лондоне третьего сентября.

К участникам концерта 27 сентября в Лос-Анджелесе присоединятся Pink, LeAnn Rimes, John Paul Jones, Alain Johannes, Nancy Wilson, Krist Novoselic и Greg Kurstin.




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