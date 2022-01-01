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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 17
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Видео с текстом от SODOM 10
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Taylor Hawkins

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1 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER, LARS ULRICH, SEBASTIAN BACH And DAVE GROHL исполняют BLACK SABBATH на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEDDY LEE и ALEX LIFESON выступили с DAVE GROHL, CHAD SMITH, DANNY CAREY на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 MILEY CYRUS и DEF LEPPARD на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса

30 сен 2022 : 		 NANCY WILSON почтила память Тейлора Хокинса

7 сен 2022 : 		 JUSTIN HAWKINS — о том, зачем он вышел петь песню AC/DC

7 сен 2022 : 		 Сын Тейлора Хокинса сыграл с FOO FIGHTERS

7 сен 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN сыграл песни отца на концерте памяти Тейлора Хокинса

5 сен 2022 : 		 FOO FIGHTERS приветствовали гостей на концерте памяти Тэйлора Хокинса

2 сен 2022 : 		 Вокалист AC/DC примет участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

19 авг 2022 : 		 LARS ULRICH, BRIAN JOHNSON, GEEZER BUTLER и SEBASTIAN BACH примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

20 июн 2022 : 		 Члены NIRVANA, LED ZEPPELIN примут участие в концертах в честь Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS и NIKKI SIXX примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 Музыканты RUSH и QUEEN примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

9 июн 2022 : 		 Вдова Тейлора Хокинса поблагодарила за поддержку

23 май 2022 : 		 MUNKY — о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 CHAD SMITH сдал назад

18 май 2022 : 		 MATT CAMERON сдал назад

5 май 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Тейлора Хокинса

3 май 2022 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE почтили память Тейлора Хокинса

18 апр 2022 : 		 GEDDY LEE — о Тейлоре Хокинсе

18 апр 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA — о Тейлоре Хокинсе

15 апр 2022 : 		 SHINEDOWN почтили память Тейлора Хокинса

10 апр 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о смерти Тейлора Хокинса

8 апр 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о Тейлоре Хокинсе
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NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса



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NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили две классические темы MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса 27 сентября — видео доступно ниже.




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