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NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса



NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили две классические темы MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса 27 сентября — видео доступно ниже.







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