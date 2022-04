сегодня



WOLFGANG VAN HALEN — о смерти Тейлора Хокинса



WOLFGANG VAN HALEN в рамках одной из бесед на радио поделился своим мнением о Тейлоре Хокинсе:



«Я встречался с Тейлором всего один раз. Я видел его вживую много раз, но я встретил его... Он пришёл на концерт [VAN HALEN] в Сан-Диего во время тура "A Different Kind Of Truth" в 2012 году. И он зашёл за кулисы. Он, мой папа [легендарный гитарист VAN HALEN Эдди Ван Хален] и я проговорили — чёрт возьми — около 45 минут, хотя нам нужно было уходить через полчаса; но мы немного задержались. Это было действительно круто. Я помню... Это просто взорвало мой мозг. Он сказал мне, что он и [фронтмен FOO FIGHTERS] Dave Grohl слушали альбом "A Different Kind Of Truth", и он сказал мне, что они были просто потрясены песней "China Town", где я исполняю вступление с папой. Они сказали: "Это так круто". И мне, 21-летнему парню — Боже, сейчас мне 31 год — взорвало мозг то, что Dave Grohl и Тейлор Хокинс сидят и восхищаются тем, как я играю на басу. Это было что-то с чем-то.



Он был таким классным, потрясающим парнем. У меня просто разбито сердце. Это как удар по яйцам. Он был слишком молод. Я даже не знаю, что ещё сказать».

























