Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 51
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео KREATOR 16
*Новое видео RAMMSTEIN 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
*MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE 9
*Новое видео EVIL INVADERS 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 51
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео KREATOR 16
[= ||| все новости группы



*

Taylor Hawkins

*



10 апр 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN — о смерти Тейлора Хокинса

8 апр 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о Тейлоре Хокинсе

8 апр 2022 : 		 JASON BONHAM — о смерти Тейлора Хокинса

5 апр 2022 : 		 RICHIE SAMBORA — о Тейлоре Хокинсе

5 апр 2022 : 		 SOiL почтили память Тейлора Хокинса

4 апр 2022 : 		 Чарли Уоттса, Тейлора Хокинса вспомнили на Грэмми

4 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о Тейлоре Хокинсе

4 апр 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном почтили память Тейлора Хокинса

4 апр 2022 : 		 FLEA — о Тейлоре Хокинсе

2 апр 2022 : 		 ROGER TAYLOR почтил память Тейлора Хокинса

2 апр 2022 : 		 JOHN 5 — о смерти Тейлора Хокинса

31 мар 2022 : 		 PAUL MCCARTNEY почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 JAMES CORDEN почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 PERRY FARRELL почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Билли Айлиш — о смерти Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Sheila E. — о Тейлоре Хокинсе

28 мар 2022 : 		 MAMMOTH WVH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 ELTON JOHN почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MICK MURPHY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 JOAN JETT почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 DAUGHTRY и MARK TREMONTI почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Джилл Байден почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 CANDLEBOX почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 AARON LEWIS почтили память Тейлора Хокинса
Показать далее
| - |

|||| сегодня

WOLFGANG VAN HALEN — о смерти Тейлора Хокинса



zoom
WOLFGANG VAN HALEN в рамках одной из бесед на радио поделился своим мнением о Тейлоре Хокинсе:

«Я встречался с Тейлором всего один раз. Я видел его вживую много раз, но я встретил его... Он пришёл на концерт [VAN HALEN] в Сан-Диего во время тура "A Different Kind Of Truth" в 2012 году. И он зашёл за кулисы. Он, мой папа [легендарный гитарист VAN HALEN Эдди Ван Хален] и я проговорили — чёрт возьми — около 45 минут, хотя нам нужно было уходить через полчаса; но мы немного задержались. Это было действительно круто. Я помню... Это просто взорвало мой мозг. Он сказал мне, что он и [фронтмен FOO FIGHTERS] Dave Grohl слушали альбом "A Different Kind Of Truth", и он сказал мне, что они были просто потрясены песней "China Town", где я исполняю вступление с папой. Они сказали: "Это так круто". И мне, 21-летнему парню — Боже, сейчас мне 31 год — взорвало мозг то, что Dave Grohl и Тейлор Хокинс сидят и восхищаются тем, как я играю на басу. Это было что-то с чем-то.

Он был таким классным, потрясающим парнем. У меня просто разбито сердце. Это как удар по яйцам. Он был слишком молод. Я даже не знаю, что ещё сказать».

WOLFGANG VAN HALEN: TAYLOR HAWKINS











Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет





















просмотров: 225





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом