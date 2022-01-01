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JASON BONHAM — о смерти Тейлора Хокинса



JASON BONHAM в рамках недавней беседы коснулся темы смерти Тейлора Хокинса:



«Когда мы узнали о смерти Тейлора, это вновь вернуло меня к тому дню, когда я узнал, что умер мой отец. И семье [Тейлора], и его друзьям, и его детям от всей души желаю добра и любви. Он был замечательным человеком. Я общался с ним несколько раз, и Dave и вся группа — просто потрясающие ребята.



Для меня это было одно из самых трудных шоу, на котором мне когда-либо приходилось играть (25 марта), ведь прошло 10 минут после того, как я узнал [что Тейлор умер]. Как я уже сказал, это не только из-за него. В тот момент для меня, и я думаю, для многих из нас, когда кто-то подобный уходит из жизни и если мы потеряли кого-то близкого, захлёстывает потоком воспоминаний о вашей ситуации. Но мы должны помнить, что вместе горечью возвращаются и радость, улыбки, смех. Мне повезло — мой отец есть на YouTube и в Интернете, есть достаточно роликов, которые можно посмотреть, и я могу сказать своим детям, которые никогда его не видели: "Это ваш дедушка..." Так что мы благословлены — у нас всегда есть кадры, чтобы показать им, каким он был. А у некоторых людей нет и этого. Так что я ощущаю себя в этом отношении большим везунчиком».







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