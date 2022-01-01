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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 24
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Taylor Hawkins

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RICHIE SAMBORA — о Тейлоре Хокинсе



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В рамках недавнего интервью RICHIE SAMBORA коснулся темы смерти Тейлора Хокинса:

«О Боже. The FOOs — просто легендарная группа. Очень жаль, конечно, потому что иногда риски, связанные с рок-н-ролльным бизнесом, могут убить тебя. Мне повезло, что я просто не любил всё это дерьмо. Но Тейлор был отличным парнем, удивительно талантливым человеком, и они были одной из самых успешных групп в мире в течение очень долгого времени. И мы часто оказывались вместе на отдыхе, просто пересекались. Они были замечательными ребятами. Это потеря. Не знаешь, что и сказать. Это просто не передать словами, потому что он был таким замечательным парнем — и талантом».

RICHIE SAMBORA On TAYLOR HAWKINS


Watch the latest video at foxnews.com




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