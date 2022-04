сегодня



RICHIE SAMBORA — о Тейлоре Хокинсе



В рамках недавнего интервью RICHIE SAMBORA коснулся темы смерти Тейлора Хокинса:



«О Боже. The FOOs — просто легендарная группа. Очень жаль, конечно, потому что иногда риски, связанные с рок-н-ролльным бизнесом, могут убить тебя. Мне повезло, что я просто не любил всё это дерьмо. Но Тейлор был отличным парнем, удивительно талантливым человеком, и они были одной из самых успешных групп в мире в течение очень долгого времени. И мы часто оказывались вместе на отдыхе, просто пересекались. Они были замечательными ребятами. Это потеря. Не знаешь, что и сказать. Это просто не передать словами, потому что он был таким замечательным парнем — и талантом».







