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Taylor Hawkins

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|||| 18 апр 2022

GEDDY LEE — о Тейлоре Хокинсе



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GEDDY LEE в рамках программы "House Of Strombo" коснулся факта смерти Тейлора Хокинса:

«Сердце разрывается, от этого просто щемит душу. Его уход из жизни разбил меня в пух и прах. Ведь он был полон жизни. Я помню, когда он вручал нам награду [Зала славы рок-н-ролла] в 2013 году и мы поднялись на сцену, он буквально прыгал вверх и вниз, как двухлетний ребёнок, — он от души скакал, он был так счастлив — и в этом был весь он. Он был полон восхищения и соков рок-н-ролльной радости. И кажется неправильным, что он покинул нас...»

RUSH





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