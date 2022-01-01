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TAYLOR MOMSEN — о концерте в память о Тейлоре Хокинсе



TAYLOR MOMSEN в рамках интервью NME рассказала об участии в концерте памяти Тейлора Хокинса:



«Для меня было большой честью, когда меня попросили спеть на этом концерте. Я очень любила Тейлора. Это был невероятный музыкант и один из лучших музыкантов, которых я когда-либо встречала в своей жизни. Это был необычайно трогательный вечер. Энергия в зале была прекрасной. Все, кто там находились, были там по уважительной причине; самолюбие было отброшено за дверь. И потом, безусловно, выступать с некоторыми из моих музыкальных героев было просто потрясающе. Я должна также упомянуть Dave'а и FOO FIGHTERS — они провели шоу хорошо и красиво. Это был очень трогательный вечер, очень эмоциональный. Мне кажется, что Тейлору бы это очень понравилось. Dave проделал замечательную работу, почтив память своего друга».







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