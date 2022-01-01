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Taylor Hawkins

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Вокалистка HALESTORM — о Тейлоре Хокинсе



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Lizzy Hale в рамках недавней беседы прокомментировала смерть Тейлора Хокинса:

«Мы не знали [Тейлора] настолько хорошо. Мой младший брат общался с ним пару раз. У меня не было такой возможности. Но мы работали в схожих кругах. И новость просто разрывает сердце, потому что в ближайшие пару месяцев у нас должен был состояться концерт с FOO FIGHTERS, и теперь этого не произойдёт. Очень жаль.

Мы работали с тем же продюсером, Nick'ом Raskulinecz'ом, который записывал все альбомы FOO с Тейлором. И каждый раз, когда Arejay срывался на крик или что-то подобное в студии, он [говорил]: "Чувак, ты ведёшь себя так же, как Тейлор. Вам, ребята, надо пообщаться".

Меня не было там, когда младший брат и Тейлор встретились, но я уверена, что в комнате был полнейший хаос. Я слышала от всех, кого я знаю, о том, каким замечательным был Тейлор.

Это так грустно... Мы теряем очень много прекрасных душ в нашем сообществе. Я знаю, это просто признак времени, все становятся старше. Но это просто ужасно».

HALESTORM





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