Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 10
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 9
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 8
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Новое видео EVIL INVADERS 7
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 10
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
[= ||| все новости группы



*

Taylor Hawkins

*



31 мар 2022 : 		 PAUL MCCARTNEY почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 JAMES CORDEN почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 PERRY FARRELL почтил память Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Билли Айлиш — о смерти Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 Sheila E. — о Тейлоре Хокинсе

28 мар 2022 : 		 MAMMOTH WVH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 ELTON JOHN почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MICK MURPHY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 JOAN JETT почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 DAUGHTRY и MARK TREMONTI почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Джилл Байден почтила память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 CANDLEBOX почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY почтил память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 AARON LEWIS почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Музыканты RUSH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 UNDERØATH почтили память Тейлора Хокинса

28 мар 2022 : 		 Музыканты о смерти Тейлора Хокинса

17 янв 2020 : 		 DAVE GROHL и PERRY FARRELL выступили с TAYLOR HAWKINS & THE COATTAIL RIDERS

9 янв 2020 : 		 Новое видео TAYLOR HAWKINS & THE COATTAIL RIDERS

9 ноя 2019 : 		 Новое видео TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

28 окт 2019 : 		 Новая песня TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

22 окт 2019 : 		 Новая песня TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS

16 окт 2019 : 		 DUFF MCKAGAN, ROGER TAYLOR, NANCY WILSON на новом альбоме TAYLOR HAWKINS AND THE COATTAIL RIDERS
| - |

|||| сегодня

PAUL MCCARTNEY почтил память Тейлора Хокинса



zoom
PAUL MCCARTNEY почтил память Тейлора Хокинса, скончавшегося 25 марта:

«Внезапная смерть Тейлора стала шоком для меня и людей, которые знали и любили его. Он был не только великолепным барабанщиком, но и яркой личностью, и его будет очень не хватать всем, кому посчастливилось жить и работать рядом с ним.

FOO FIGHTERS попросили меня сыграть на одном из их треков. Оказалось, что они хотели, чтобы я сыграл на барабанах! — на одной из песен Тейлора. Эта просьба поступила от группы с ДВУМЯ потрясающими барабанщиками! Это была невероятная сессия, которая упрочила мои отношения с Тейлором и ребятами. Позже они спросили, не хочу ли я ввести их в Зал славы рок-н-ролла. Я пел с ними в песне "Get Back". Тейлор исполнил мощную партию ударных. Я никогда не забуду тот вечер. Все это сделало известие о его смерти гораздо более печальным известием.

Спасибо, Тейлор, что разделил со мной несколько славных минут. Ты был настоящим героем рок-н-ролла и навсегда останешься в моем сердце. Да благословит Господь его семью и группу — с любовью, Paul Х»

PAUL MCCARTNEY Pays Tribute To TAYLOR HAWKINS: 'His Personality Was Big And Shiny'




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 241

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом