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PAUL MCCARTNEY почтил память Тейлора Хокинса



PAUL MCCARTNEY почтил память Тейлора Хокинса, скончавшегося 25 марта:



«Внезапная смерть Тейлора стала шоком для меня и людей, которые знали и любили его. Он был не только великолепным барабанщиком, но и яркой личностью, и его будет очень не хватать всем, кому посчастливилось жить и работать рядом с ним.



FOO FIGHTERS попросили меня сыграть на одном из их треков. Оказалось, что они хотели, чтобы я сыграл на барабанах! — на одной из песен Тейлора. Эта просьба поступила от группы с ДВУМЯ потрясающими барабанщиками! Это была невероятная сессия, которая упрочила мои отношения с Тейлором и ребятами. Позже они спросили, не хочу ли я ввести их в Зал славы рок-н-ролла. Я пел с ними в песне "Get Back". Тейлор исполнил мощную партию ударных. Я никогда не забуду тот вечер. Все это сделало известие о его смерти гораздо более печальным известием.



Спасибо, Тейлор, что разделил со мной несколько славных минут. Ты был настоящим героем рок-н-ролла и навсегда останешься в моем сердце. Да благословит Господь его семью и группу — с любовью, Paul Х»







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