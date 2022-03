28 мар 2022



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS почтили память Тейлора Хокинса



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS в ходе выступления в Орландо, 26 марта, почтили память Тейлора Хокинса:



«Я уверен, что большинство из вас в курсе, что вчера вечером мы потеряли очень близкого друга - Тейлора Хокинса, барабанщика FOO FIGHTERS. Прежде всего, он был отличным парнем — чертовски милым. Он был очень хорошим другом и классным барабанщиком. Мы совершенно разбиты тем, что потеряли его. Поэтому мы хотим исполнить сегодня песню и посвятить ее ему. Мы сыграем то, что не играли в этом туре, но сыграем сегодня специально в его честь — она называется "Starlight"»













