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Taylor Hawkins

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Вокалист AC/DC примет участие в концерте памяти Тейлора Хокинса



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Brian Johnson прокомментировал свое участие в предстоящем концерте памяти Тейлора Хокинса:

«Итак, приступим. Тейлор был прекрасным человеком, его улыбка была легендой, его игра на барабанах была насыщенной и блестящей, и он также умел петь. Когда мы соберёмся, чтобы почтить память этого человека и его семьи, мы сделаем это как друзья, мы сделаем это для него, и мы сделаем это вместе с его группой FOO FIGHTERS, которая, я знаю, будет гордиться им. Для меня большая честь быть частью этого события».




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