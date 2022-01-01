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Вокалист AC/DC примет участие в концерте памяти Тейлора Хокинса



Brian Johnson прокомментировал свое участие в предстоящем концерте памяти Тейлора Хокинса:



«Итак, приступим. Тейлор был прекрасным человеком, его улыбка была легендой, его игра на барабанах была насыщенной и блестящей, и он также умел петь. Когда мы соберёмся, чтобы почтить память этого человека и его семьи, мы сделаем это как друзья, мы сделаем это для него, и мы сделаем это вместе с его группой FOO FIGHTERS, которая, я знаю, будет гордиться им. Для меня большая честь быть частью этого события».







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