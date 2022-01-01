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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
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Taylor Hawkins

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|||| 28 мар 2022

MIKE PORTNOY почтил память Тейлора Хокинса



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MIKE PORTNOY написал следующее сообщение:

«Прошло уже 18 часов с момента получения новостей, а мне все еще трудно это переварить. Я просмотрел запись камеры на своем телефоне, и это был последний раз, когда я наблюдал за игрой Тейлора. Сидел за ним почти весь сет с его группой Chevy Metal. После этого мы с Max провели около часа с ним в гримерке и болтали обо всем, от Rush до Jane's Addiction и Yes (я разместил фотографию его и Max вчера вечером).

Просматривать старые электронные письма и сообщения прошлым вечером было невыносимо. В последний раз, когда мы разговаривали, он пригласил меня на концерт Foo Fighters в MSG в Нью-Йорке, но мне пришлось отказаться в последнюю минуту из-за грозы, которая разразилась в штате Пенсильвания. Он сказал, что не стоит беспокоиться, и всегда рад меня видеть на любом шоу, и я предположил, что мы просто встретимся с ним в следующий раз. Конечно, теперь этого никогда не случится, и я так жалею, что не увидела его улыбку в тот последний раз...

Эта потеря настолько шокирует и опустошает... она очень сильно ранит. И я не могу не думать о том, скольких моих друзей-барабанщиков мы потеряли за последние несколько лет. Эй Джей Перо, Винни Пол, Джоуи Джордисон, Фрэнки Банали, Ник Менза, Пэт Торпи, Шон Рейнерт, Нил Пирт и теперь Тейлор Хокинс... время дорого, а завтрашний день не гарантирован (для нас или наших близких) #CarpeDiem»

MIKE PORTNOY Pays Tribute To FOO FIGHTERS Drummer TAYLOR HAWKINS - "This Loss Is So Shocking And Devastating"




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