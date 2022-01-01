28 мар 2022



MIKE PORTNOY почтил память Тейлора Хокинса



MIKE PORTNOY написал следующее сообщение:



«Прошло уже 18 часов с момента получения новостей, а мне все еще трудно это переварить. Я просмотрел запись камеры на своем телефоне, и это был последний раз, когда я наблюдал за игрой Тейлора. Сидел за ним почти весь сет с его группой Chevy Metal. После этого мы с Max провели около часа с ним в гримерке и болтали обо всем, от Rush до Jane's Addiction и Yes (я разместил фотографию его и Max вчера вечером).



Просматривать старые электронные письма и сообщения прошлым вечером было невыносимо. В последний раз, когда мы разговаривали, он пригласил меня на концерт Foo Fighters в MSG в Нью-Йорке, но мне пришлось отказаться в последнюю минуту из-за грозы, которая разразилась в штате Пенсильвания. Он сказал, что не стоит беспокоиться, и всегда рад меня видеть на любом шоу, и я предположил, что мы просто встретимся с ним в следующий раз. Конечно, теперь этого никогда не случится, и я так жалею, что не увидела его улыбку в тот последний раз...



Эта потеря настолько шокирует и опустошает... она очень сильно ранит. И я не могу не думать о том, скольких моих друзей-барабанщиков мы потеряли за последние несколько лет. Эй Джей Перо, Винни Пол, Джоуи Джордисон, Фрэнки Банали, Ник Менза, Пэт Торпи, Шон Рейнерт, Нил Пирт и теперь Тейлор Хокинс... время дорого, а завтрашний день не гарантирован (для нас или наших близких) #CarpeDiem»







+0 -1



просмотров: 321

