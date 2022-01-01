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*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 13
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Taylor Hawkins

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|||| 18 май 2022

CHAD SMITH сдал назад



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CHAD SMITH принёс извинения за слова о Тейлоре Хокинсе, которые он дал в недавнем интервью, о котором мы писали ранее:

«Тейлор был одним из моих лучших друзей, и я бы сделал всё для его семьи. Rolling Stone попросил меня поделиться воспоминаниями о нашем совместном времяпрепровождении, и я думал, что это будет дань уважения, которую он заслужил. Вместо этого статья, которую они написали, оказалась сенсационной и вводящей в заблуждение, и если бы я знал об этом, то никогда бы не согласился участвовать. Я прошу прощения у его семьи и друзей-музыкантов за причинённую боль».




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