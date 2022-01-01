Билли Айлиш — о смерти Тейлора Хокинса

Билли Айлиш и её брат Финнаес Айлиш, посетившие церемонию Оскар, на красной дорожке коснулись темы смерти Тейлора Хокинса:
Ф:
«Тейлор был легендарным музыкантом. Мы были поклонниками его творчества за много лет до того, как познакомились с ним. И мы встречались с ним всего несколько раз — я бы хотел, чтобы мы проводили с ним больше времени — не бывает более доброго, более приятного, более великодушного человека. Он являлся глубоко вдохновляющим примером. Мы просто убиты горем».
Б:
«Это ужасная новость, о ней мы узнали буквально перед выходом на сцену, она просто убила нас. Ужасная, опустошающая трагедия».
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