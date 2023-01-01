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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 26
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от IMMORTAL 18
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Taylor Hawkins

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25 мар 2023 : 		 100 барабанщиков почтили память Тейлора Хокинса

8 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о Тейлоре Хокинсе

4 ноя 2022 : 		 TAYLOR MOMSEN — о концерте в память о Тейлоре Хокинсе

7 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN исполнил трек VAN HALEN на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEEZER BUTLER, LARS ULRICH, SEBASTIAN BACH And DAVE GROHL исполняют BLACK SABBATH на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 GEDDY LEE и ALEX LIFESON выступили с DAVE GROHL, CHAD SMITH, DANNY CAREY на концерте памяти Тейлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 MILEY CYRUS и DEF LEPPARD на концерте памяти Тэйлора Хокинса

1 окт 2022 : 		 NIKKI SIXX And TOMMY LEE исполнили MÖTLEY CRÜE на концерте памяти Тэйлора Хокинса

30 сен 2022 : 		 NANCY WILSON почтила память Тейлора Хокинса

7 сен 2022 : 		 JUSTIN HAWKINS — о том, зачем он вышел петь песню AC/DC

7 сен 2022 : 		 Сын Тейлора Хокинса сыграл с FOO FIGHTERS

7 сен 2022 : 		 WOLFGANG VAN HALEN сыграл песни отца на концерте памяти Тейлора Хокинса

5 сен 2022 : 		 FOO FIGHTERS приветствовали гостей на концерте памяти Тэйлора Хокинса

2 сен 2022 : 		 Вокалист AC/DC примет участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

19 авг 2022 : 		 LARS ULRICH, BRIAN JOHNSON, GEEZER BUTLER и SEBASTIAN BACH примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

20 июн 2022 : 		 Члены NIRVANA, LED ZEPPELIN примут участие в концертах в честь Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS и NIKKI SIXX примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

15 июн 2022 : 		 Музыканты RUSH и QUEEN примут участие в концерте памяти Тейлора Хокинса

9 июн 2022 : 		 Вдова Тейлора Хокинса поблагодарила за поддержку

23 май 2022 : 		 MUNKY — о Тейлоре Хокинсе

18 май 2022 : 		 CHAD SMITH сдал назад

18 май 2022 : 		 MATT CAMERON сдал назад

5 май 2022 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Тейлора Хокинса

3 май 2022 : 		 SAMMY HAGAR & THE CIRCLE почтили память Тейлора Хокинса

18 апр 2022 : 		 GEDDY LEE — о Тейлоре Хокинсе
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100 барабанщиков почтили память Тейлора Хокинса



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Видео исполнения сотней барабанщиком композиции My Hero в память о Тейлоре Хокинсе, доступно для просмотра ниже.

100 Drummers Pay Tribute To TAYLOR HAWKINS With Performance Of FOO FIGHTERS' "My Hero"; Video




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