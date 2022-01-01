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GEEZER BUTLER, LARS ULRICH, SEBASTIAN BACH And DAVE GROHL исполняют BLACK SABBATH на концерте памяти Тэйлора Хокинса



Басист BLACK SABBATH Geezer Butler, барабанщик METALLICA Lars Ulrich и бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach присоединились к Dave'у Grohl'у и участникам FOO FIGHTERS на концерте памяти Тэйлора Хокинса 27 сентября в Kia Forum, Los Angeles, для исполнения двух песен SABBATH: "Paranoid" и "Supernaut".







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