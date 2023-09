сегодня



CANNIBAL CORPSE на кассетах



15 сентября Hells Headbangers тиражом триста экземпляров выпустят кассетные версии ряда альбомов CANNIBAL CORPSE:



* Vile (1996)

* Gallery Of Suicide (1998)

* Bloodthirst (1999)

* Gore Obsessed (1999)

* Worm Infested EP (2003)

* The Wretched Spawn (2004)

* Kill (2006)

* Evisceration Plague (2009)

* Torture (2012)

* A Skeletal Domain (2014)

* Red Before Black (2017)







