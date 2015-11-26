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Cannibal Corpse

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|||| 1 июн 2021

Какой альбом можно считать первой дэт-металлической пластинкой? Отвечает барабанщик CANNIBAL CORPSE



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Хотя DEATH считается одной из самых важных и влиятельных дэт-металлических групп всех времён, группа из Флориды выпустила свой дебютный альбом "Scream Bloody Gore" только в 1987 году — через два года после появления альбома "Seven Churches" калифорнийской группы POSSESSED, басист/вокалист которой, Jeff Becerra, по мнению некоторых, ввёл термин «дэт-металл» в 1983 году.

Барабанщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz в новом интервью Underground Florida выразил своё мнение о том, какой альбом был первым в истории дэт-металла, — "Scream Bloody Gore" или "Seven Churches":

«Этот вопрос всегда вызывает споры. И это сложный вопрос. Я бы, наверное, выбрал "Scream Bloody Gore". Я думаю, что именно на нём были более дэт-металлические вокал и музыка. В "Seven Churches", возможно, было немного больше элементов трэша. "Scream Bloody Gore" не был трэшем вообще — я вообще не считаю это трэшем; я думаю, что это просто дэт-металл. У Becerra всё ещё был злой голос — похожий на Tom'а Araya из SLAYER. У него отличный голос. Считается ли это дэт-металлом? Tom'а вообще нельзя считать дэт-металлистом.

На мой взгляд, я бы сказал, что альбом "Scream Bloody Gore" подходит под это определение лучше, чем "Seven Churches". Как я уже сказал, я ничего не имею против POSSESSED. "Seven Churches" был потрясающим. Это замечательная группа. И я обожаю "Scream Bloody Gore" — мой любимый альбом DEATH, конечно. Он очень повлиял на нас».

Which Is The First Death Metal Album: DEATH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ElectricRetard


2 июн 2021, 02:09		Да наркоманы об этом спорят.
Смотришь названия песен, смотришь на облогу и все понятно без музыки.
Если слушаешь и называешь Possessed дэтом в 2021 - ну ты ебаноид, это тебе не терки 90-х.


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