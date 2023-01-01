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Барабанщик CANNIBAL CORPSE скучает по старым временам



В интервью для подкаста "Nothing Shocking" у Paul'a Mazurkiewicz'a спросили, предпочитает ли он прозрачность и взаимодействие с фанатами в эпоху социальных сетей тем временам, которые были до Интернета, когда незнание столь многого создавало определённую таинственность, которая теряется при полном обнажении, на что он ответил:



«Это сложный вопрос, потому что, безусловно, мне нравится то, что принесли нам Интернет и технологии, когда у вас всё под рукой, группы могут делать очень многое и столько всего узнавать. Это круто, но поскольку я отношусь к старой школе или к предыдущему поколению, я бы сказал, что скучаю по таинственности прежних дней, когда ты мало что знал о группах, и тебе приходилось получать информацию из журналов, и получал ты из них очень немногое или что-то узнавал благодаря личным контактам из уст в уста. Так что я немного скучаю по мистике металла в старые добрые времена из-за незнания и отсутствия всего на расстоянии вытянутой руки. Это сложный вопрос, потому что, с другой стороны, хорошо оставаться на связи с фанатами, и так много людей могут... Мы бы не занимались этим сейчас, если бы не эти технологии. Так что это непростой вопрос. Но я бы сказал, что если вспомнить, как я рос, и всё остальное, то в этом была определённая таинственность. Возможно, когда я был моложе, я бы хотел, чтобы всё было так, как сейчас, потому что можно представить, что бы я тогда мог узнать, или что мог бы сделать, чего ты не знаешь, что могло бы быть, потому что ты даже не представлял об этом, о том, что может быть в будущем, когда ты сейчас живёшь в настоящем. Но я вспоминаю, как я рос, мне было приятно ходить в музыкальные магазины и находить новые группы именно таким образом, и так я узнавал о многих группах или читал о них в журнале. Если нет, то я шёл в музыкальный магазин и говорил: "Какая крутая пластинка. Ух ты. Выглядит потрясно. Давай поставим её. Ух ты. Это круто". Вот так я узнавал новую музыку и узнавал о группах. Сейчас, конечно, кто будет так делать? Этого уже никогда не будет. Так что я скучаю по этой таинственности и по тому, как всё было раньше. Но это уже в прошлом. Наверное, я просто счастлив быть частью этой жизни.



Я всегда говорю людям, что я просто счастлив... Мне повезло. Каждый должен родиться тогда, когда он родился, и так получилось, что я родился в переходную эпоху металла... Будучи подростком в то время, в начале 80-х, я рос вместе с музыкой и сменой сцены ежедневно. Посмотрите, сколько изменений произошло на металлической сцене с 80-го по 90-й годы. Это невероятно. Или с 82-го по 85-й, или с 85-го по 88-й. И я был частью этого, как голодный подросток, который даже не уверен в том, что... Ты приходишь к своим группам и даже не уверен в том, что тебе полностью нравится, потому что тебя всё ещё формируют. Так что я ощущаю себя очень счастливым человеком, который стал частью всей этой сцены и пережил такие перемены, став, так сказать, частью движения. Это была великая эпоха, в которую я рос. И если бы не это, CANNIBAL не были бы теми, кем они являются, и, очевидно, я не был бы тем барабанщиком, которым я являюсь, и музыкантом, которым я являюсь. Так что всё произошло не просто так, и так оно и есть. Но это захватывающие времена. Определённо!»







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