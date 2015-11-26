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Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»



Соседи Patrick'a "Pat" O'Brien'а не заметили ничего необычного в поведении гитариста CANNIBAL CORPSE в дни, предшествовавшие его аресту в понедельник по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах на сотрудника правоохранительных органов и ограблении дома с жильцами и нападением на них. Представители полиции сообщили, что он ограбил дом и напал на одного из них с ножом.



Он выглядел «таким же, как обычный сосед, — говорит одних из тех, кто живет на этой улице. — Выйдет из машины, зайдёт сразу в дом. Вот и всё, всё как всегда».



Менее чем в полумиле от того места, где он был арестован, в его доме вспыхнул пожар, пламя которого вздымалось в ночное небо с крыши. Точная причина возгорания неизвестна, но боеприпасы и «огнемёты военного образца», как сообщается, взорвались внутри дома во время пожара.



«[Это было] очень страшно, — говорит другой сосед в интервью ABC Action News. — Я подумал: "Мой дом тоже накроет, если [пожарные] не поторопятся и не приедут сюда", но они спасли наш дом, и у нас нет никаких повреждений или чего-либо ещё».



«Все вроде как устаканилось, — продолжает первый. — Никто никого не беспокоит. Большинство людей придерживается известного утверждения: "У хороших соседей хорошие заборы". Я это к тому, что это просто безумие, что что-то подобное произошло так близко к дому».



Согласно журналу арестов округа Хиллсборо, O'Brien был помещён в тюрьму округа Хиллсборо в понедельник вечером после того, как проник в дом недалеко от Northdale Golf and Country около семи вечера и проигнорировал призывы двух человек внутри дома покинуть помещение. Он не был знаком ни с кем в этом доме и его никто туда не приглашал, — гласит запись об аресте. Начальник офиса шерифа говорит, что O'Brien толкнул женщину на землю, а затем пошёл на задний двор.



Помощники шерифа в ответ на сообщение о краже со взломом заявили, что обнаружили музыканта, прячущегося за забором возле дома. Сообщается, что он ринулся навстречу одному из представителей закона с ножом в правой руке. После чего в него выстрелили из электрошокера и произвели арест.



Владелец дома, где был арестован O'Brien, не стал говорить на камеру, однако сообщил представителю ABC Action News, что, по его мнению, гитарист был подвержен галлюцинациям во время разговора, и он думал, что гитарист галлюцинировал, когда тот начал говорить ему о «вознесении» и о том, что его «кто-то преследует». Домовладелец добавил, что O'Brien казался испуганным и в какой-то момент даже спрятался в шкафу.



На первом слушании во вторник утром судья округа Хиллсборо сообщил 53-летнему музыканту, одетому в жилет, предотвращающий самоубийство, с руками и лодыжками, скованными вместе, что он должен сначала пройти тест на наркотики, прежде чем ему будет разрешено внести залог в размере 50 000 долларов и покинуть тюрьму.



В понедельник CANNIBAL CORPSE объявили о своём участии в третьей части североамериканского этапа прощального тура SLAYER.















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