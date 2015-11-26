Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 40
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 37
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 33
*Бывший вокалист ACCEPT разогреет бывшего вокалиста ACCEPT 33
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Да я сам в шоке, что ушёл» 23
[= ||| все новости группы



*

Cannibal Corpse

*



13 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»

11 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства

11 дек 2018 : 		 Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE

21 ноя 2018 : 		 Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

12 ноя 2018 : 		 Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

2 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

8 фев 2018 : 		 Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию

4 ноя 2017 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

3 ноя 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

17 окт 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 окт 2017 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме

19 сен 2017 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

8 сен 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

25 июл 2017 : 		 CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом

7 фев 2017 : 		 CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE

2 ноя 2016 : 		 Новая тема CANNIBAL CORPSE

15 авг 2016 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»

8 июн 2016 : 		 CANNIBAL CORPSE для детей

12 фев 2016 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле

10 фев 2016 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM

16 окт 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE выпускают пиво

13 авг 2015 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не считает SLAYER удачными хэдлайнерами для Mayhem

12 фев 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE продали два миллиона пластинок

29 ноя 2014 : 		 Тексты CANNIBAL CORPSE официально запрещены в России

6 ноя 2014 : 		 Прокуратура Башкирии потребовала запретить тексты CANNIBAL CORPSE в России
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»



*
zoom
*
* *
Соседи Patrick'a "Pat" O'Brien'а не заметили ничего необычного в поведении гитариста CANNIBAL CORPSE в дни, предшествовавшие его аресту в понедельник по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах на сотрудника правоохранительных органов и ограблении дома с жильцами и нападением на них. Представители полиции сообщили, что он ограбил дом и напал на одного из них с ножом.

Он выглядел «таким же, как обычный сосед, — говорит одних из тех, кто живет на этой улице. — Выйдет из машины, зайдёт сразу в дом. Вот и всё, всё как всегда».

Менее чем в полумиле от того места, где он был арестован, в его доме вспыхнул пожар, пламя которого вздымалось в ночное небо с крыши. Точная причина возгорания неизвестна, но боеприпасы и «огнемёты военного образца», как сообщается, взорвались внутри дома во время пожара.

«[Это было] очень страшно, — говорит другой сосед в интервью ABC Action News. — Я подумал: "Мой дом тоже накроет, если [пожарные] не поторопятся и не приедут сюда", но они спасли наш дом, и у нас нет никаких повреждений или чего-либо ещё».

«Все вроде как устаканилось, — продолжает первый. — Никто никого не беспокоит. Большинство людей придерживается известного утверждения: "У хороших соседей хорошие заборы". Я это к тому, что это просто безумие, что что-то подобное произошло так близко к дому».

Согласно журналу арестов округа Хиллсборо, O'Brien был помещён в тюрьму округа Хиллсборо в понедельник вечером после того, как проник в дом недалеко от Northdale Golf and Country около семи вечера и проигнорировал призывы двух человек внутри дома покинуть помещение. Он не был знаком ни с кем в этом доме и его никто туда не приглашал, — гласит запись об аресте. Начальник офиса шерифа говорит, что O'Brien толкнул женщину на землю, а затем пошёл на задний двор.

Помощники шерифа в ответ на сообщение о краже со взломом заявили, что обнаружили музыканта, прячущегося за забором возле дома. Сообщается, что он ринулся навстречу одному из представителей закона с ножом в правой руке. После чего в него выстрелили из электрошокера и произвели арест.

Владелец дома, где был арестован O'Brien, не стал говорить на камеру, однако сообщил представителю ABC Action News, что, по его мнению, гитарист был подвержен галлюцинациям во время разговора, и он думал, что гитарист галлюцинировал, когда тот начал говорить ему о «вознесении» и о том, что его «кто-то преследует». Домовладелец добавил, что O'Brien казался испуганным и в какой-то момент даже спрятался в шкафу.

На первом слушании во вторник утром судья округа Хиллсборо сообщил 53-летнему музыканту, одетому в жилет, предотвращающий самоубийство, с руками и лодыжками, скованными вместе, что он должен сначала пройти тест на наркотики, прежде чем ему будет разрешено внести залог в размере 50 000 долларов и покинуть тюрьму.

В понедельник CANNIBAL CORPSE объявили о своём участии в третьей части североамериканского этапа прощального тура SLAYER.



CANNIBAL CORPSE Guitarist Seemed To Be Hallucinating, Claimed Someone Was After Him Prior To Arrest




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

НELLECTOR


13 дек 2018, 15:52		Такое ощущение, что вместо привычного мета под виски, Пэт в этот раз взял по закладке спайсы из Челябинска. Экспериментировал с ощущениями.

Alex6669930


13 дек 2018, 16:08		это просто ахуенно

Alias


13 дек 2018, 16:29		КЛАСС!! )


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 959

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом