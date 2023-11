сегодня



Раскраска от CANNIBAL CORPSE



Rock N' Roll Colouring выпустили первую книжку-раскраску CANNIBAL CORPSE, включающую обложку таких альбомов как "Tomb Of The Mutilated", "Butchered At Birth", "Eaten Back To Life" и "Chaos Horrific"!



Vince Locke: «Просматривая иллюстрации к книге, я с удивлением увидел, сколько всего было создано за 30 лет совместной работы. Редко когда я вижу, что все это собрано вместе. Есть несколько работ, которые необходимо было включить в книгу, некоторые из них были любимыми для меня или группы, а некоторые просто хорошо поддавались раскраске. Я постоянно экспериментирую, пробую разные материалы и техники. Надеюсь, вы сделаете то же самое с этими страницами для раскрашивания. Попробуйте использовать акварельные маркеры, мелки и цветные карандаши, добавляя свои собственные детали. Вероятно, у вас будет много красного цвета, но будьте креативны, получайте удовольствие, делайте это по-своему!»







