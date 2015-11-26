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Cannibal Corpse

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Басист CANNIBAL CORPSE о переменах в составе и влиянии на музыку



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Басист CANNIBAL CORPSE Alex Webster в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как перемены в составе меняли звучание коллектива:

«Во-первых, у нас есть представление, и у нас с самого начала было представление о том, какой мы хотим видеть группу. Общая мысль была в том, что мы хотим быть быстрыми, агрессивными, достаточно мрачно звучащими — что, в общем-то, излишне говорить о дэт-металле, потому что это требование ко всему дэт-металлу, но на самом деле мы хотели, чтобы было что-то вроде мрачного настроения в дополнение к агрессии. Мы хотим, чтобы это присутствовало, и у нас была такая задумка с самого начала. А также чтобы тексты были в хоррор-ключе. На раннем этапе этого было больше, сейчас мы несколько разнообразили тематику, но ужастикам по-прежнему уделяем достаточно внимания. У нас была определённая идея о том, какой мы хотим видеть группу, и мы придерживались её на протяжении всех изменений состава. И каждый, кто присоединяется к нам, должен был понимать, чем именно мы занимаемся. И мы всегда стараемся подбирать людей в группу, которые, как нам кажется, будут с нами на одной волне.

У нас есть куча отличных музыкантов, которых мы знаем, и когда назревает смена состава и нам нужно кого-то найти, мы рассматриваем некоторые варианты и рассуждаем: "Ну этот парень — классный и потрясающий музыкант, но ему не понравится то, что мы делаем". Так что это тоже должно быть требованием — не только то, насколько хорошо человек умеет играть; он должен понимать, что представляет собой наша музыка.

Например, Erik полностью подходит под это описание. У него 30-летний опыт работы в дэт-металле, как и у нас, и, кроме того, он продюсировал четыре наших альбома в прошлом. И потом, прежде чем присоединиться к нам в качестве полноправного члена, он уже гастролировал с нами в течение года. Так что у него было очень глубокое понимание того, какой должна быть музыка CANNIBAL CORPSE. И это особенно важно для Erik'а, потому что его собственный стиль дэт-металла, которым он занимался в течение многих лет, довольно своеобразен. Я полагаю, что вы сами можете услышать его игру в тех вещах, которые он делал в рамках MORBID ANGEL, HATE ETERNAL и RIPPING CORPSE — вы сами прекрасно поймёте, когда и где играет именно он, вы также можете определить его стиль сочинения. Поэтому было важно, чтобы человек с таким ярко выраженным стилем также знал многое о нашем стиле и о том, как его интегрировать, и он это сделал, и сделал всё очень хорошо. И так было всегда. Например, когда Pat присоединился к нам в конце 90-х, он сразу же вписался в наш коллектив. Мы слышали его предыдущую группу CEREMONY, и мы знали: "Это не то же самое, но он впишется". И он вписался — отлично вписался. А потом Rob [Barrett, гитара] вернулся в 2005 году, это была последняя смена состава перед нынешней. Это был действительно заряжающий энергией момент. Конечно, Rob уже сочинил с нами кучу отличных вещей в 90-х на альбомах "The Bleeding" и "Vile", потом он на какое-то время уходил, однако вернулся к нам снова. И с этого момента для нас начался отличный период. Последние пять альбомов мы были поистине счастливы с таким составом. Ну а теперь, когда произошли изменения, мы надеемся, что это будет очередной этап — мы также сделаем альбомов пять, не меньше в этом составе. Мы очень рады этому. Erik — высококвалифицированный музыкант, очень энергичный и прекрасный товарищ, и он привнёс много новой энергетики. И это похоже на начало новой главы, так же, как это было, когда Rob, к примеру, вновь присоединился к группе в 2005 году».

CANNIBAL CORPSE





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