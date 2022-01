сегодня



Вокалист CANNIBAL CORPSE : «В этот мир меня привел Чак»



George "Corpsegrinder" Fisher в рамках недавнего интервью рассказал о том, фанатом какой музыки он был в детстве и что побудило его встать к микрофонной стойке:



«Я видел выступление DEATH в Балтиморе, штат Мэриленд, откуда я родом, в 1987 или 88 году. Возможно, это было даже немного позже, но я не уверен. Я знаю, что альбом "Leprosy" ещё не вышел. Тогда уже был "Scream Bloody Gore". И "Scream Bloody Gore" был великолепен, но я не понимал силу голоса Чака Шульдинера до того шоу. И там было около 25 человек; в зале почти никого не было. И они должны были играть с группой DEAD BRAIN CELLS — D.B.C. из Канады — но D.B.C. не смогли играть, поэтому у DEATH, кажется, был более длинный сет. И я буквально стоял прямо перед Чаком Шульдинером; он был прямо передо мной, пел и играл. И когда они играли "Infernal Death", "Die! Die!", когда он взял высокую ноту, это изменило весь мой мир; это изменило мой мир, как это сделали BLACK SABBATH. Я сказал себе: "Я хочу петь так же. Вот что я хочу делать". И я слушал разные группы. Я пел в своей комнате, пытаясь быть как Jeff Becerra [POSSESSED] и Tom Araya [SLAYER]. Когда я увидел Чака Шульдинера, а затем внезапно появились остальные дэт-металл-коллективы, и я осознал, что никогда не буду петь или исполнять, например, трэш; я буду гроулить в дэт-металле!



Чак меньше гроулит, чем, скажем, большинство современных вокалистов дэт-металла, таких как Glen Benton [DEICIDE] или John Tardy [OBITUARY]. Но эти высокий скриминг, если вы когда-либо слушали нас, то, безусловно, понимаете, что именно он приложил руку к тому, чтобы я захотел это повторить и включить в наши записи. Chuck Billy на альбоме [TESTAMENT] "The Legacy", в [песня] "First Strike Is Deadly" — его скрим, как ряд других, которых он делал на тех альбомах, — они были просто потрясающими. Rob Urbinati из SACRIFICE — тоже. Но Чак Шульдинер был единственным. Когда я увидел его вживую, я подумал: "Святой...", потому что он просто так и стоял. Это выглядело так непринуждённо. Он пел так, будто он 250-фунтовый парень, который может выжать 700 фунтов и перекинуть вас через дорогу одной рукой. А он маленький и невзрачный парень — хороший парень. Но он звучал как Сатана. Это изменило мой мир. Это заставило меня задуматься: "Ладно, я больше не буду пытаться заниматься этим. Я буду вокалистом в дэт-металле". У меня нет никаких сомнений в том, каким путём я иду. Я пойду только им и исключительно по этой дороге!»













