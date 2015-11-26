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Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE получил пять лет



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Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE Pat O'Brien был осуждён в связи с задержанием в 2018 году за кражу со взломом и нападение на полицейского.

16 марта Pat O'Brien был приговорен к уже отбытому сроку и пяти годам испытательного срока, а также к выплате реституции в размере $23 793,45. Ему также было предписано пройти обследование на наркотики и алкоголь и назначено наказание в виде 150 часов общественных работ. Кроме того, O'Brien'у было предписано воздерживаться от употребления алкоголя и контролируемых веществ и проходить выборочное тестирование.

Во время ареста Pat'a O'Brien'a представители полиции заявили, что он ограбил дом и напал на помощника шерифа с ножом.

Pat O'Brien, родившийся в Северном Кентукки, предположительно ворвался в дом в Нортдейле, штат Флорида и кричал, что «наступит вознесение», после чего толкнул женщину на землю. Он бросился на помощника шерифа с ножом и был усмирён электрошокером.

Менее чем в полумиле от места ареста Pat'а O'Brien'a в доме, который он снимал, вспыхнул пожар. Владелец дома, где был арестован музыкант, не стал давать интервью на камеру, но рассказал ABC Action News, что в разговоре с ним он подумал, что у гитариста галлюцинации и тот утверждал, что «за ним кто-то охотится». Владелец дома добавил, что O'Brien выглядел напуганным и в какой-то момент даже спрятался в шкафу.

Пожарные обнаружили в доме O'Brien'а большой склад оружия, сейфы и потенциальные взрывные устройства, включая 50 дробовиков, 20 полуавтоматических винтовок, два пистолета типа Узи, 20 пистолетов и два огнемёта. Представители власти также обнаружили тысячи патронов и дополнительное оружие.

Бывший член CANNIBAL CORPSE O'Brien был освобождён из тюрьмы округа Хиллсборо 14 декабря 2018 года после внесения залога в 50 000 долларов. Несколькими днями ранее на слушании судья сообщил теперь уже 55-летнему музыканту, облачённому в противосуицидальный жилет, со скованными руками и лодыжками, что сначала он должен пройти тест на наркотики, прежде чем ему будет разрешено внести залог и покинуть тюрьму.

Ex-CANNIBAL CORPSE Guitarist PAT O







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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Sw0Rn


5 май 2021, 16:35		Мне б его арсенал!

Virgo_ad_noctum


5 май 2021, 16:44		Хороший прикид )

Red One


5 май 2021, 16:49		У нас на 2,5 сажают всего дишь за сохран клипов Рамштайн! Пиндосы девчёнки, скоро ложить вас будем


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