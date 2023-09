сегодня



Новое видео CANNIBAL CORPSE



Chaos Horrific, новое видео CANNIBAL CORPSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Chaos Horrific", выходящего 22 сентября на Metal Blade.



Трек-лист:



01. Overlords Of Violence

02. Frenzied Feeding

03. Summoned For Sacrifice

04. Blood Blind

05. Vengeful Invasion

06. Chaos Horrific

07. Fracture And Refracture

08. Pitchfork Impalement

09. Pestilential Rictus

10. Drain You Empty







+2 -0



( 2 ) просмотров: 592