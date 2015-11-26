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Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы



Менее чем через неделю после задержания гитарист CANNIBAL CORPSE Patrick "Pat" O'Brien был выпущен из тюрьмы. По сообщению окружного офиса шерифа, он вышел четырнадцатого декабря в девять ноль одну после внесения залога в размере пятидесяти тысяч долларов.



Напомним, что гитарист обвиняется в проникновении в чужой дом и нападении с оружием на сотрудника правоохранительных органов.











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