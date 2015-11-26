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Cannibal Corpse

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Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы



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Менее чем через неделю после задержания гитарист CANNIBAL CORPSE Patrick "Pat" O'Brien был выпущен из тюрьмы. По сообщению окружного офиса шерифа, он вышел четырнадцатого декабря в девять ноль одну после внесения залога в размере пятидесяти тысяч долларов.

Напомним, что гитарист обвиняется в проникновении в чужой дом и нападении с оружием на сотрудника правоохранительных органов.



CANNIBAL CORPSE Guitarist PAT O



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Nenadoelo


18 дек 2018, 12:22		Отметины на лице - это, судя по всему, со шконки ночью упал.


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