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Cannibal Corpse

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24 фев 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»

2 фев 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

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3 июн 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE в студии

19 фев 2020 : 		 Фото гитариста CANNIBAL CORPSE

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20 май 2019 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 фев 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом

18 фев 2019 : 		 ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE

18 янв 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE нашли гитариста

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21 дек 2018 : 		 CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

20 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев

18 дек 2018 : 		 Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы

14 дек 2018 : 		 Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»

13 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»

11 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства

11 дек 2018 : 		 Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE

21 ноя 2018 : 		 Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

12 ноя 2018 : 		 Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

2 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

8 фев 2018 : 		 Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию

4 ноя 2017 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»



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В рамках недавнего интервью с барабанщиком CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz рассказал о том, каково было записывать ударные для "Violence Unimagined":

«Было сложно. Я думаю, что это одна из самых изнурительных в физическом плане сессий, ну и ментально тоже — так что было непросто, тут есть совершенно безумные проходы. Но всё сводится к тому, что ты делаешь всё то, что делаешь в течение долгих лет. Понятно, что когда ты становишься старше, тебе всё сложнее, потому что в молодости у тебя полно адреналина и задора, а сейчас такой энергетики у тебя просто нет, поэтому всё это нужно компенсировать практикой — куда больше тренироваться, больше заниматься, больше работать, делать больше упражнений. И я всем этим занимался, я занимался этим уже не первый раз — я стараюсь правильно питаться, питаться в меру, отдыхать, пить побольше воды; просто делать то, чтобы быть здоровым и иметь возможность исполнять то, чем я занимаюсь. Но в итоге всё сводится именно к большей практике — к выделению дополнительных часов, дополнительных минут, и когда дойдет до дёла, то будет проще».

CANNIBAL CORPSE











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