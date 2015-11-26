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Барабанщик CANNIBAL CORPSE : «Новый альбом дался непросто»



В рамках недавнего интервью с барабанщиком CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz рассказал о том, каково было записывать ударные для "Violence Unimagined":



«Было сложно. Я думаю, что это одна из самых изнурительных в физическом плане сессий, ну и ментально тоже — так что было непросто, тут есть совершенно безумные проходы. Но всё сводится к тому, что ты делаешь всё то, что делаешь в течение долгих лет. Понятно, что когда ты становишься старше, тебе всё сложнее, потому что в молодости у тебя полно адреналина и задора, а сейчас такой энергетики у тебя просто нет, поэтому всё это нужно компенсировать практикой — куда больше тренироваться, больше заниматься, больше работать, делать больше упражнений. И я всем этим занимался, я занимался этим уже не первый раз — я стараюсь правильно питаться, питаться в меру, отдыхать, пить побольше воды; просто делать то, чтобы быть здоровым и иметь возможность исполнять то, чем я занимаюсь. Но в итоге всё сводится именно к большей практике — к выделению дополнительных часов, дополнительных минут, и когда дойдет до дёла, то будет проще».

























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