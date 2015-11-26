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Вокалист CANNIBAL CORPSE : «Chuck Billy мне милее Шер»



Вокалист CANNIBAL CORPSE рассказал историю о том, что как-то зависал в доме Шер с её сыном, а потом появилась мама:



«Сын Шер, Elijah, поющий в DEADSY, он большой фанат CANNIBAL CORPSE и лет 15-20 назад он хотел, чтобы мы приехали в Лос-Анджелес и отыграли на вечеринке по случаю его дня рождения. Его днюха через пару дней от меня, поэтому я с женой решил приехать пораньше потусить, а потом уже как следует мочкануть на шоу.



За день до концерта он пригласил нас домой. Когда мы пришли, ее дома не было — она отправилась за покупками. И я такой: "Ну да, конечно, приходите домой к Шер когда ее нет дома". Но я не знал, что она еще придет. Мы говорили с Elijah, как вдруг меня аккуратно толкает жена и я спрашиваю: "ну чего такое то?" И она мне шепчет: "ОНА!". А я ей: "Ну ладно, но это же не Kind Diamond или Chuck Billy, вот тогда бы я да!"



Она была очень хороша, приготовила нам поесть и все такое. Она и на концерт пришла! Я извинился перед ней, что придется слушать такое как CC, но она ответила: "О нет, я люблю!" и я ей: "Давай, Шер, кинь козу!" И она мне снисходительно: "Дорогуша, я была металлисткой еще когда ты не вылез из утробы". И я подумал: "Вот меня Шер и поимела"».







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