Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства
Гитарист CANNIBAL CORPSE Patrick "Pat" O'Brien предстал перед флоридским судом во вторник утром (11 декабря), через день после ареста за проникновение в дом и нападение на полицейского.
O'Brien был одет в жилет против самоубийства, его запястья и лодыжки были скованы вместе, когда судья в здании суда округа Хиллсборо сказал ему, что его нужно проверить на наркотики, если он сможет выйти из тюрьмы пол залог.
Короткий видеорепортаж с 8 канала WFLA News о появлении Patrick "Pat" O'Brien'a в суде можно увидеть ниже.
По данным офиса шерифа округа Хиллсборо, O'Brien ворвался в дом недалеко от Northdale Golf and Countryоколо семи вечера понедельника и проигнорировал окрики двух человек, находившихся внутри. O'Brien никого не знал в этом доме и не имел никаких разрешений на нахождение в нем — говорится в отчете об аресте. По сообщению офиса шерифа, O'Brien толкнул женщину на землю, а затем пошел на задний двор.
Полицейские, появившиеся после сообщения о краже со взломом, обнаружили O'Brien'a, прячущегося за забором возле дома, который был менее чем в полумиле от его собственного дома. По сообщениям он "не подчинился командам и побежал навстречу одному из полицейских "с ножом в правой руке". Затем они выстрелили в O'Brien'a электрошокером и арестовали его.
O'Brien обвиняется в краже из частного дома c нападением и и нападение на сотрудника правоохранительных органов. Залог был установлен в
размере $50 000.
"Расследование продолжается", — сообщил представитель офиса шерифа округа Хиллсборо Кристал Нуньес.
В то время как O'Brien был арестован, пожарные боролись с пожаром в доме, где, по словам властей, жил гитарист. Пожарные округа Хиллсборо смогли взять огонь под контроль примерно через час, но им пришлось учитывать наличие боеприпасов внутри дома. Официальные лица сообщают, что в доме было два огнемета.
Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) начало расследование пожара.
В понедельник CANNIBAL CORPSE объявили о своем участии в третьей части североамериканского этапа прощального тура SLAYER.
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