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Барабанщик CANNIBAL CORPSE : «Удивительно, что спустя 30 лет мы ещё в строю»



В рамках недавней беседы у барабанщика CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz'а спросили, каково быть отцами де(д)-сцены:



«Да круто же! Я к тому, что мы появились в нужном месте в нужное время, и всё это выросло, так что нам просто немного повезло. И очень круто и захватывающе то, что мы смогли помочь создать целый жанр. И тот факт, что и тридцать с лишним лет спустя мы всё ещё актуальны, просто невероятен! Так что это и правда классное достижение, и классно ощущать, что мы одни из первых и всё ещё в строю и крепко стоим на ногах!»







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