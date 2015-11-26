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Cannibal Corpse

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8 апр 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Удивительно, что спустя 30 лет мы ещё в строю»

6 апр 2021 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE: «Де(д) никуда не уйдёт!»

1 апр 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Chuck Billy мне милее Шер»

25 мар 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

16 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE о бывшем

16 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова

13 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»

3 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»

24 фев 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

24 фев 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»

2 фев 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE в студии

19 фев 2020 : 		 Фото гитариста CANNIBAL CORPSE

1 янв 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE готовы к работе

3 июл 2019 : 		 Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда

20 май 2019 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 фев 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом

18 фев 2019 : 		 ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE

18 янв 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE нашли гитариста

27 дек 2018 : 		 Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE

21 дек 2018 : 		 CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

20 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев

18 дек 2018 : 		 Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы

14 дек 2018 : 		 Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»
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|||| сегодня

Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Удивительно, что спустя 30 лет мы ещё в строю»



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В рамках недавней беседы у барабанщика CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz'а спросили, каково быть отцами де(д)-сцены:

«Да круто же! Я к тому, что мы появились в нужном месте в нужное время, и всё это выросло, так что нам просто немного повезло. И очень круто и захватывающе то, что мы смогли помочь создать целый жанр. И тот факт, что и тридцать с лишним лет спустя мы всё ещё актуальны, просто невероятен! Так что это и правда классное достижение, и классно ощущать, что мы одни из первых и всё ещё в строю и крепко стоим на ногах!»

CANNIBAL CORPSE














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