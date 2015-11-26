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Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова



Барабанщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz был вынужден оправдываться после того, как из-за мнения относительно собственной вакцинации его записали в антивакцинные террористы:



«Я видел выдержки из интервью, но не читал комментарии. Люди всё равно будут оставлять какие-то комментарии, невзирая ни на что, и оставлять свои мнения. Так что я не буду даже париться на этот счёт. Так что я даже не знаю, что было сказано, кроме как... Кто я такой, чёрт возьми, чтобы вызывать споры, и всё такое. Так что я даже не знаю, чувак. Это просто глупо, что вызвало какую-то реакцию, но что есть,то есть.. Я сказал то, что сказал, и сказал я это потому, что, видимо, верю в то, что сказал, не так ли?!



У всех разные взгляды. И я не сижу и не думаю: "Боже мой, не могу дождаться, когда приму дозу". Я не... Это правда. Буду ли я принимать? Может быть. Я не знаю. Если я должен получить дозу, то, видимо, должен. Но я не говорю: "Хорошо, я приму её" или думаю об этом что-то типа: "О, как только вакцина будет доступна, я тут же побегу за ней". Но я просто так не думаю, смекаете?»







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