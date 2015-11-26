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Cannibal Corpse

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16 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова

13 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»

3 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»

24 фев 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

24 фев 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»

2 фев 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE в студии

19 фев 2020 : 		 Фото гитариста CANNIBAL CORPSE

1 янв 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE готовы к работе

3 июл 2019 : 		 Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда

20 май 2019 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 фев 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом

18 фев 2019 : 		 ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE

18 янв 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE нашли гитариста

27 дек 2018 : 		 Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE

21 дек 2018 : 		 CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

20 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев

18 дек 2018 : 		 Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы

14 дек 2018 : 		 Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»

13 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»

11 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства

11 дек 2018 : 		 Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE

21 ноя 2018 : 		 Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

12 ноя 2018 : 		 Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова



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Барабанщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz был вынужден оправдываться после того, как из-за мнения относительно собственной вакцинации его записали в антивакцинные террористы:

«Я видел выдержки из интервью, но не читал комментарии. Люди всё равно будут оставлять какие-то комментарии, невзирая ни на что, и оставлять свои мнения. Так что я не буду даже париться на этот счёт. Так что я даже не знаю, что было сказано, кроме как... Кто я такой, чёрт возьми, чтобы вызывать споры, и всё такое. Так что я даже не знаю, чувак. Это просто глупо, что вызвало какую-то реакцию, но что есть,то есть.. Я сказал то, что сказал, и сказал я это потому, что, видимо, верю в то, что сказал, не так ли?!

У всех разные взгляды. И я не сижу и не думаю: "Боже мой, не могу дождаться, когда приму дозу". Я не... Это правда. Буду ли я принимать? Может быть. Я не знаю. Если я должен получить дозу, то, видимо, должен. Но я не говорю: "Хорошо, я приму её" или думаю об этом что-то типа: "О, как только вакцина будет доступна, я тут же побегу за ней". Но я просто так не думаю, смекаете?»

CANNIBAL CORPSE Drummer Doubles Down On COVID-19 Vaccine Comment, Says He Is In No Rush To Get It





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

YNWA


16 мар 2021, 11:35		Ваще по красоте всё заяснил братка! Ойда бойда, ёпта!

resetius


16 мар 2021, 12:02		> Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова


А автор новости до сих пор не обучился русскому языку

dark_medieval_times


16 мар 2021, 13:57		Заголовки в последнее время, один хлеще другого.

ElectricRetard


16 мар 2021, 15:06		Щас вам админ DARKSIDE пояснит, бгг


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