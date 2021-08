сегодня



Вокалист CANNIBAL CORPSE — о нездоровом интересе к своей шее



George "Corpsegrinder" Fisher в рамках одного из интервью ответил на вопрос, считает ли он, что в Интернете проявляют нездоровый интерес к его шее:



«Да, на сто процентов. Все всегда спрашивают о моей шее, и любой человек, делающий какие-либо упражнения для шеи, постоянно меня отмечает. Это безумие. Был такой мем: "No Valentine this year, maybe necks year", и я подумал, что это гениально».



Кроме того, Fisher коснулся темы того, как Tom Araya из SLAYER стал обладателем металлической пластины в шее из-за постоянного хэдбенгинга. На вопрос, беспокоился ли он когда-нибудь о потенциальном ущербе от вращения головой, он ответил:



«У меня были растяжения мышц в плече, но, постучу по дереву, у меня никогда не было проблем с шеей. С годами моя шея стала больше, и это, несомненно, из-за хэдбенгинга. Наверное, я как-то наращиваю мышцы, когда этим занимаюсь, но это стало для меня второй натурой, когда мы играем на концертах. Забавно, что ты упомянул Tom'a, потому что когда мы гастролировали со SLAYER, а это было мечтой всей моей жизни, я однажды ночью загнал его в угол, когда был пьян. В одном из интервью он сказал, что он не может трясти головой и получать удовольствие, и это меня тронуло. Мне пришлось сказать ему, что он — главная причина, по которой я так делаю. Его стиль — это бесконечная форма, но именно это и заставило меня посмотреть на хэдбенгинг как на искусство».







+3 -1



( 2 ) просмотров: 985