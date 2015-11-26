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Cannibal Corpse

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21 дек 2018 : 		 CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

20 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев

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11 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства

11 дек 2018 : 		 Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE

21 ноя 2018 : 		 Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

12 ноя 2018 : 		 Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

2 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

8 фев 2018 : 		 Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию

4 ноя 2017 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

3 ноя 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

17 окт 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 окт 2017 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме

19 сен 2017 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

8 сен 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

25 июл 2017 : 		 CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом

7 фев 2017 : 		 CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE

2 ноя 2016 : 		 Новая тема CANNIBAL CORPSE

15 авг 2016 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»

8 июн 2016 : 		 CANNIBAL CORPSE для детей

12 фев 2016 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле

10 фев 2016 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM

16 окт 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE выпускают пиво
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CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом



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Флоридские дэт-металлисты CANNIBAL CORPSE опубликовали заявление относительно инцидента с гитаристом группы:

«И как группа, и как просто люди мы хотим для нашего брата и партнёра только лучшего. Пока мы не можем предложить никакой информации об инциденте, но хотим, чтобы все знали, что Pat получает необходимую помощь и очень ценит все слова любви и поддержки от поклонников коллектива со всего мира.

В настоящий момент он находится с семьёй и друзьями и надеется вернуться здоровым в какой-то момент времени. И сообщаем для всех, кто волновался: все запланированные концерты группы пройдут по намеченному графику».



CANNIBAL CORPSE Guitarist Is



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Blick


21 дек 2018, 12:07		Какие концерты, когда ОНИ уже здесь!

rassol


21 дек 2018, 12:30		Так вот концертами будут ИХ отпугивать!

DarkRoom_0


21 дек 2018, 12:35		Чувак внес свою лепту в Рок, а старые пердуны ноют что Рок мертв - пусть идут в одно место!

sibterminator


21 дек 2018, 13:19		Можно переименовать группу в Alien Corpse или Cannibal Alien, например.

Claus


21 дек 2018, 13:28		Тагертен должен пригласить Пета для записи нового альбома Hypocrisy.


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