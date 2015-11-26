CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

Флоридские дэт-металлисты CANNIBAL CORPSE опубликовали заявление относительно инцидента с гитаристом группы:
«И как группа, и как просто люди мы хотим для нашего брата и партнёра только лучшего. Пока мы не можем предложить никакой информации об инциденте, но хотим, чтобы все знали, что Pat получает необходимую помощь и очень ценит все слова любви и поддержки от поклонников коллектива со всего мира.
В настоящий момент он находится с семьёй и друзьями и надеется вернуться здоровым в какой-то момент времени. И сообщаем для всех, кто волновался: все запланированные концерты группы пройдут по намеченному графику».
Blick
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sibterminator
Claus
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