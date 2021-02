сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE



CANNIBAL CORPSE опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Violence Unimagined", выход которого намечен на Metal Blade Records.



Трек-лист:



"Murderous Rampage"

"Necrogenic Resurrection"

"Inhumane Harvest"

"Comdenation Contagion"

"Surround, Kill, Devour"

"Ritual Annihilation"

"Follow the Blood"

"Bound and Burned"

"Slowly Sawn"

"Overtorture"

"Cerements of the Flayed"







