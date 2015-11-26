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Басист CANNIBAL CORPSE — об успехе "Vile"



В рамках недавнего интервью с Dead Rhetoric басист CANNIBAL CORPSE рассказал об успехе "Vile":



«Это была наша первая пластинка с George'ом. Важный момент, правда — что нам делать, оценит ли публика новый вариант группы. Это был переход от эпохи Chris'a к эпохе George'a, и в итоге мы оказались в Top 200. Это был первый раз, когда мы достигли подобного успеха. Так что мы были невероятно счастливы, когда это известие до нас дошло, мы были на гастролях. Насколько помню, мы дебютировали на 151 позиции, и на следующей неделе, мы, естественно, со свистом вылетели (смеётся). Но оказаться в чартах в 1996 году, да ещё и будучи дэт-металл-группой — это серьёзное достижение, мы были очень рады и этому событию, и тому, насколько тепло люди восприняли перемены в нашем составе и приняли George'a».







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