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Cannibal Corpse

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19 апр 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

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25 мар 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

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13 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»

3 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»

24 фев 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

24 фев 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»

2 фев 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE в студии

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1 янв 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE готовы к работе

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20 май 2019 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

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18 фев 2019 : 		 ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE

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27 дек 2018 : 		 Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE
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Басист CANNIBAL CORPSE — об успехе "Vile"



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В рамках недавнего интервью с Dead Rhetoric басист CANNIBAL CORPSE рассказал об успехе "Vile":

«Это была наша первая пластинка с George'ом. Важный момент, правда — что нам делать, оценит ли публика новый вариант группы. Это был переход от эпохи Chris'a к эпохе George'a, и в итоге мы оказались в Top 200. Это был первый раз, когда мы достигли подобного успеха. Так что мы были невероятно счастливы, когда это известие до нас дошло, мы были на гастролях. Насколько помню, мы дебютировали на 151 позиции, и на следующей неделе, мы, естественно, со свистом вылетели (смеётся). Но оказаться в чартах в 1996 году, да ещё и будучи дэт-металл-группой — это серьёзное достижение, мы были очень рады и этому событию, и тому, насколько тепло люди восприняли перемены в нашем составе и приняли George'a».

ALEX WEBSTER Reflects On CANNIBAL CORPSE



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