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Cannibal Corpse

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ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE



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ERIK RUTAN (ex-MORBID ANGEL, HATE ETERNAL) в недавнем разговоре с Metal Insider поделился о своих чувствах относительно пребывания в составе CANNIBAL CORPSE:

«Ну что же, всё это повлекло за собой огромный объём работы, чтобы выучить весь сет, который играет группа. Но я пахал как папа Карло, играл по восемь часов на дню и работал с парнями. И всё пока получается на отлично. Я только закончил изучение последней темы сета, в итоге разучив песен 15 за три или четыре недели. Мне в плюс то, что я продюсировал четыре пластинки команды — это во-первых, ну а во-вторых — я просто их фанат и знаком и с остальными записями, и в третьих — эти ребята мне как семья. Мы давным-давно дружим. Так что множество песен я и так мысленно прокручивал в голове, не просто на гитаре. Я просто должен применить свои знания. Но я старался изо всех сил, потому что — и это факт — Pat O'Brien — один из лучших гитаристов в дэт-металле и мой очень хороший друг, как и все остальные.

Я знал, что если что-то случится, то я могу понадобиться, и если это должен быть я, то я должен быть чертовски уверен в том, что смогу помочь ребятам всеми возможными способами, а также сделать все от меня зависящее, чтобы выйти и по максимуму вжарить, потому что именно этим я и занимаюсь. Я играю на гитаре. Я играю на гитаре более 30 лет, и мне это чертовски нравится делать. Я просыпаюсь. Я работаю над песнями CANNIBAL CORPSE. Я ложусь спать, думая о песнях CANNIBAL CORPSE. Это все, чем я занимался последние четыре недели. Но я чувствую себя отлично!»

Также музыкант и продюсер добавил, что для него большая честь быть приглашенным в состав группы и помочь своим друзьям в сложной ситуации.



ERIK RUTAN On Playing Guitar For CANNIBAL CORPSE:



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