Новая песня CANNIBAL CORPSE



"Inhumane Harvest", новая песня группы CANNIBAL CORPSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Violence Unimagined", выход которого запланирован на 16 апреля на Metal Blade Records. Кроме того, коллектив объявил о том, что новым участником группы стал Erik Rutan, который написал для альбома три полноценные песни (текст и музыку).



Трек-лист "Violence Unimagined":



01. Murderous Rampage



02. Necrogenic Resurrection



03. Inhumane Harvest



04. Condemnation Contagion



05. Surround, Kill, Devour



06. Ritual Annihilation



07. Follow The Blood



08. Bound And Burned



09. Slowly Sawn



10. Overtorture



11. Cerements Of The Flayed



Состав CANNIBAL CORPSE:



Alex Webster – bass

Paul Mazurkiewicz – drums

George "Corpsegrinder" Fisher - vocals

Rob Barrett - guitar

Erik Rutan - guitar













