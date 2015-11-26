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Вокалист CANNIBAL CORPSE о том, о чем группа не хочет петь



George "Corpsegrinder" Fisher в рамках одного из интервью рассказал о тех темах, которые группа не хочет затрагивать в своих текстах:



«CANNIBAL CORPSE, мы гордимся собой — мы не поем о политике, мы не поем о религии. Мы не вмешиваемся в это».



Кроме этого, он осудил людей, которые способствуют возникновению язвительного тона, из-за которого многие отказываются от участия в публичных беседах в Интернете.



«Я считаю, что если вы хороший человек, то вы хороший человек. Если вы верите в определенные вещи с политической или философской [или] религиозной точки зрения, то это хорошо для вас. Мы не обязаны соглашаться. Я не ненавижу тебя за это. Но некоторые люди не могут оставить это без внимания, и Интернет сходит с ума. Все пишут: "О, этот человек делает это, и ему нравится Трамп" или "Этот человек делает это, и ему нравится Байден". И это просто, типа, "О, Боже". Мы не можем сейчас найти общий язык, потому что мы должны держаться на расстоянии друг от друга. Но в Интернете все как будто сошли с ума и нападают друг на друга».







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