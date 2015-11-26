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Cannabis Corpse

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24 июл 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE о том, о чем группа не хочет петь

25 ноя 2019 : 		 Новое видео CANNABIS CORPSE

2 ноя 2019 : 		 Новый альбом CANNABIS CORPSE доступен для прослушивания

10 окт 2019 : 		 Новое видео CANNABIS CORPSE

13 сен 2019 : 		 Видео с текстом от CANNABIS CORPSE

25 авг 2019 : 		 Новый альбом CANNABIS CORPSE выйдет осенью

17 авг 2017 : 		 Новая песня CANNABIS CORPSE

14 июл 2017 : 		 Новая песня CANNABIS CORPSE

23 июн 2017 : 		 Новая песня CANNABIS CORPSE

9 июн 2017 : 		 Новая песня гитариста CANNABIS CORPSE

24 май 2017 : 		 Новое видео гитариста CANNABIS CORPSE

19 июн 2014 : 		 Новый альбом CANNABIS CORPSE доступен для прослушивания

2 апр 2014 : 		 Новый альбом CANNABIS CORPSE выйдет в июне

24 авг 2013 : 		 Название нового альбом CANNABIS CORPSE

17 янв 2013 : 		 CANNABIS CORPSE на SEASON OF MIST

2 сен 2012 : 		 RANDY BLYTHE выступил с CANNABIS CORPSE

12 июн 2012 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE

10 янв 2012 : 		 Новое видео CANNABIS CORPSE

9 янв 2012 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD выступил с CANNABIS CORPSE

6 янв 2012 : 		 Видео с репетиции вокалиста LAMB OF GOD и CANNABIS CORPSE

19 окт 2011 : 		 Новое видео CANNABIS CORPSE

21 апр 2011 : 		 Новый альбом CANNABIS CORPSE выйдет в июле

11 авг 2010 : 		 Новое документальное видео CANNABIS CORPSE

21 янв 2010 : 		 Новое видео CANNABIS CORPSE

16 сен 2002 : 		 Новости из морга
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Вокалист CANNIBAL CORPSE о том, о чем группа не хочет петь



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George "Corpsegrinder" Fisher в рамках одного из интервью рассказал о тех темах, которые группа не хочет затрагивать в своих текстах:

«CANNIBAL CORPSE, мы гордимся собой — мы не поем о политике, мы не поем о религии. Мы не вмешиваемся в это».

Кроме этого, он осудил людей, которые способствуют возникновению язвительного тона, из-за которого многие отказываются от участия в публичных беседах в Интернете.

«Я считаю, что если вы хороший человек, то вы хороший человек. Если вы верите в определенные вещи с политической или философской [или] религиозной точки зрения, то это хорошо для вас. Мы не обязаны соглашаться. Я не ненавижу тебя за это. Но некоторые люди не могут оставить это без внимания, и Интернет сходит с ума. Все пишут: "О, этот человек делает это, и ему нравится Трамп" или "Этот человек делает это, и ему нравится Байден". И это просто, типа, "О, Боже". Мы не можем сейчас найти общий язык, потому что мы должны держаться на расстоянии друг от друга. Но в Интернете все как будто сошли с ума и нападают друг на друга».

CANNIBAL CORPSE's GEORGE 'CORPSEGRINDER' FISHER: 'We Don't Sing About Politics; We Don't Sing About Religion'





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


24 июл 2021, 11:43		Что новость о Фишере делает в разделе Cannabis Corpse?


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