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Cannibal Corpse

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18 янв 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE нашли гитариста

27 дек 2018 : 		 Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE

21 дек 2018 : 		 CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

20 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев

18 дек 2018 : 		 Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы

14 дек 2018 : 		 Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»

13 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»

11 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства

11 дек 2018 : 		 Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE

21 ноя 2018 : 		 Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

12 ноя 2018 : 		 Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

2 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

8 фев 2018 : 		 Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию

4 ноя 2017 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

3 ноя 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

17 окт 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 окт 2017 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме

19 сен 2017 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

8 сен 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

25 июл 2017 : 		 CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом

7 фев 2017 : 		 CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE

2 ноя 2016 : 		 Новая тема CANNIBAL CORPSE

15 авг 2016 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»

8 июн 2016 : 		 CANNIBAL CORPSE для детей

12 фев 2016 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле
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|||| 18 янв 2019

CANNIBAL CORPSE нашли гитариста



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CANNIBAL CORPSE воспользуются услугами Eric'a Rutan'a в грядущем туре со SLAYER, LAMB OF GOD и AMON AMARTH по США, который заменит Pat O'Brien'a, недавно узнавшего о приземление пришельцев.

Eric продюсировал четыре записи группы, "Kill", "Evisceration Plague", "Torture", "Red Before Black", а также по работе с MORBID ANGEL (они были хэдлайнерами тура "Decibel", в котором также играли CANNIBAL), а также по HATE ETERNAL.



CANNIBAL CORPSE Recruits Guitarist ERIK RUTAN For Upcoming Tours



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


18 янв 2019, 23:42		Надеюсь, станет постоянным участником

Black Lotus


18 янв 2019, 23:58		Норм. То шо надо


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