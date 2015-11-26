18 янв 2019



CANNIBAL CORPSE нашли гитариста



CANNIBAL CORPSE воспользуются услугами Eric'a Rutan'a в грядущем туре со SLAYER, LAMB OF GOD и AMON AMARTH по США, который заменит Pat O'Brien'a, недавно узнавшего о приземление пришельцев.



Eric продюсировал четыре записи группы, "Kill", "Evisceration Plague", "Torture", "Red Before Black", а также по работе с MORBID ANGEL (они были хэдлайнерами тура "Decibel", в котором также играли CANNIBAL), а также по HATE ETERNAL.











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