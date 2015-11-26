сегодня



Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE



В ходе недавнего визита в программу "The Justa Show" лидер KREATOR Mille Petrozza прокомментировал ситуацию с гитаристом CANNIBAL CORPSE:



«Ну я слегка в шоке. Я всегда знал, что Pat был слегка одержим оружием. Он говорил мне об этом, но это его... Да пофигу, он был счастлив — и ладно. Но я надеюсь, что это не повлечёт за собой никаких серьёзных последствий для него..



Я понятия не имею, что случилось. Я знаю, что он любитель заложить за воротник, и из-за этого попадает в различные переделки. Надеюсь, что и сейчас было так же. Но я также надеюсь, что никаких иных субстанций не было».



Mille также выразил надежду, что CANNIBAL CORPSE смогут принять участие в предстоящем туре со SLAYER.



«Надеюсь, что с Pat'ом будет все нормально, потому что мы друзья», — сказал он после чего добавил, что Pat «отличный, отличный парень. Как я уже говорил, я знаю, что он порой бывает немного странным, но не настолько. Все мы, да все мы странные. Pat был просто... Он же просто няша няшная».



Mille также выразил сожаление, что многие с удовольствием восприняли случившееся:



«Как только происходит что-то подобное, люди в Сети говорят: "Ха! Посмотрите на этого парня!" Люди хотят видеть, как ты оступаешься, хотят видеть, как ты падаешь. И хотя они любят твою музыку, они всё равно говорят: "Ха! Посмотрите на этого парня!" Я же реагирую на это так: "Да пошёл ты!" У него проблема. Проявите хоть немного уважения. И будем надеяться, что ему станет лучше. Потому что он один из величайших дэт-металлических гитаристов, если не один из лучших металлических гитаристов в мире. Так что будем надеяться на лучшее.



Ему нужна помощь. Что бы он ни сделал... Я имею в виду, всё это какая-то бессмыслица. Как кто-то мог вломиться в чей-то дом, пока его собственный дом горит, который, типа, в двух кварталах от него или около того? Так что всё это какая-то бессмыслица. Это лишняя демонстрация того, что это просто какая-то дичь. Он был "просто не в себе". Он ничего не мог контролировать. Не то чтобы он хотел сделать что-то плохое. Так что я надеюсь, что система правосудия Флориды увидит это и даст ему шанс восстановиться и освободиться от того, на чём он сидит».





+9 -1



( 1 )





просмотров: 1884

