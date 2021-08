сегодня



Винилы CANNIBAL CORPSE выйдут осенью



Осенью этого года выйдут винилы трёх альбомов CANNIBAL CORPSE:



"Eaten Back To Life":

- bloodshot translucent vinyl

- sunspot (orange w/ red watercolor ink spots) vinyl



"Butchered At Birth":

- clear smoke vinyl

- shark attack (clear w/ red watercolor ink spots) vinyl



"Tomb Of The Mutilated":

- red slushie (red w/ white edging) vinyl

- iridescent blue vinyl







+5 -1



( 1 ) просмотров: 327