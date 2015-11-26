Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 43
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
*DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз 15
[= ||| все новости группы



*

Cannibal Corpse

*



16 июн 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Надеюсь, что мы останемся в памяти как самые брутальные металлисты!»

1 июн 2021 : 		 Какой альбом можно считать первой дэт-металлической пластинкой? Отвечает барабанщик CANNIBAL CORPSE

31 май 2021 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE думает насчёт книги

6 май 2021 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о переменах в составе и влиянии на музыку

5 май 2021 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE получил пять лет

26 апр 2021 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE — об успехе "Vile"

19 апр 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

15 апр 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE — о «культуре отмены»: «Это нелепо»

9 апр 2021 : 		 Обучающее видео от CANNIBAL CORPSE

8 апр 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Удивительно, что спустя 30 лет мы ещё в строю»

6 апр 2021 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE: «Де(д) никуда не уйдёт!»

1 апр 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Chuck Billy мне милее Шер»

25 мар 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

16 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE о бывшем

16 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова

13 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»

3 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»

24 фев 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

24 фев 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»

2 фев 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE в студии

19 фев 2020 : 		 Фото гитариста CANNIBAL CORPSE

1 янв 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE готовы к работе

3 июл 2019 : 		 Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Надеюсь, что мы останемся в памяти как самые брутальные металлисты!»



*
zoom
*
* *
В рамках беседы с Extreme Metal Festival News барабнщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz ответил на вопрос о том, каким он видит наследие группы:

«Я думаю, мы как группа, которая делала всё по-своему. Мы делали то, что хотели. У нас было своё видение, и мы следовали ему, мы были верны ему и делали всё по-своему. Было бы здорово войти в историю как самая брутальная, агрессивная металлическая группа всех времён. Я надеюсь на это, и надеюсь, что когда вы будете вспоминать через много лет, когда мы все умрём и когда об этом будут говорить на уроках истории дэт-металла лет через двести: "CANNIBAL CORPSE. Вот группа, которая осталась верна своему оружию. И они делали это по-своему. И они были брутальны до самого конца". Это было бы очень круто. Я надеюсь, что так нас и будут помнить».

Will CANNIBAL CORPSE Go Down As





Like!+2Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


16 июн 2021, 16:25		«Надеюсь, что мы останемся в памяти как самые брутальные металлисты!»

И не надейся. Одни из - безусловно. Самые скандальные, хотя тут Глен ещё может посоревноваться, - возможно.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 578

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом