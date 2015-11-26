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Барабанщик CANNIBAL CORPSE : «Надеюсь, что мы останемся в памяти как самые брутальные металлисты!»



В рамках беседы с Extreme Metal Festival News барабнщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz ответил на вопрос о том, каким он видит наследие группы:



«Я думаю, мы как группа, которая делала всё по-своему. Мы делали то, что хотели. У нас было своё видение, и мы следовали ему, мы были верны ему и делали всё по-своему. Было бы здорово войти в историю как самая брутальная, агрессивная металлическая группа всех времён. Я надеюсь на это, и надеюсь, что когда вы будете вспоминать через много лет, когда мы все умрём и когда об этом будут говорить на уроках истории дэт-металла лет через двести: "CANNIBAL CORPSE. Вот группа, которая осталась верна своему оружию. И они делали это по-своему. И они были брутальны до самого конца". Это было бы очень круто. Я надеюсь, что так нас и будут помнить».







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