Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»
Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE Paul'a Mazurkiewicz'a запустила кампанию на Mightycause по сбору средств в адрес Pat'a O'Brien'a, у которого сгорел дом.
«Как многим из вас известно, 10 декабря 2018 года дом Pat'а O'Brien'а сгорел, и он лишился всего, что у него было.
Pat — открытый парень, верный своим друзьям, семье и группе. Также у него нет страховки, и он потерял всё, чем владел. Эти средства помогут ему встать на ноги и дадут возможность обзавестись столь нужными предметами первой необходимости, такими как одежда, крыша над головой и прочим.
Я понимаю, что для каждого деньги весьма важны и вы не можете разбрасываться ими направо и налево, время праздников, но кстати придётся любая сумма. Будь то доллар, пять, двадцать или больше. Каждый пенни из этой кампании пойдёт непосредственно ему.
Если вы любите металл и вам повезло встретиться с Pat'ом на концерте или где-то ещё, тогда вы прекрасно знаете, насколько он дружелюбен и открыт для общения. Он никогда бы не начал кампанию для себя, но я знаю, что он был бы абсолютно сражён продемонстрированной поддержкой.
Я прошу людей не делать поспешных выводов, пока не появится полная информация о том, что произошло, и прошу не демонстрировать в его адрес ничего, кроме слов любви и поддержки, и дайте ему знать, что вам не всё равно. Хотя последние 48 часов были шокирующими для большинства людей, они были разрушительными и для него самого.
Пожалуйста, не стесняйтесь делиться своими фотографиями, сообщениями и демонстрировать поддержку в его адрес. Изменение ваших фотографий профиля на Facebook было очень кстати. Металлическое сообщество весьма тесное, независимо от того, знаете ли вы кого-то лично или нет, ваша поддержка очень ценна».
vasso
реально нормальный мужик. с кем не бывало ужраться в анальные ады...?
хорошее обращение.
Mr.Brightside
Hellg
kirill_001
berzer
Marhs
vasso
Starbreaker
nabastak_
Недавно со знакомым ночью сидели у него на районе в ресторанчике, так там каждый третий норовил морду набить этому знакомому (потому что он, в отличии от них легко знакомился с девчоками за столиками, а остальных они отшивали). Запомнился один тучный дядька в костюмчике, похожий на депутата - видать был очень неудовлетворен жизнью. Оплеухой он свалил на пол какого-то парня со стула и пошел разбираться с моми знакомым. Тот - каратист и гимнаст - очень дружелюбный человек и неоднократно пытался перевести все на шутку. Но дядька не унимался и выволок знакомого из-за стола.
Тут у меня в мозгу что-то переклинило (тк суставы больные достают, а тут еще этот), я бросился на него и толкнул завопив, - Ушатаю, пидорас!
Затем бородатые дагестанцы (типа местные смотрящие) сказали - вах, брат, все нормально... А того дядю выволокли на танцпол(они хотели мирно, но он сопротивлялся) и, повалив, отпинали.
Знакомый долго ругал меня, что со свиным рылом сразу в калашный ряд, не зная местных раскладов. - Не так дела делаются, тебя ж тут убьют нахрен и фамилии не спросят...
Это я к тому, что нормальные с виду люди, а хз какая муха их может укусить под алкашкой или наркотой или плохим настроение.
Поэтому, "с кем не бывает". Все живы и слава Богу
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