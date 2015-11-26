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Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE : «Pat — хороший человек»



Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE Paul'a Mazurkiewicz'a запустила кампанию на Mightycause по сбору средств в адрес Pat'a O'Brien'a, у которого сгорел дом.



«Как многим из вас известно, 10 декабря 2018 года дом Pat'а O'Brien'а сгорел, и он лишился всего, что у него было.



Pat — открытый парень, верный своим друзьям, семье и группе. Также у него нет страховки, и он потерял всё, чем владел. Эти средства помогут ему встать на ноги и дадут возможность обзавестись столь нужными предметами первой необходимости, такими как одежда, крыша над головой и прочим.



Я понимаю, что для каждого деньги весьма важны и вы не можете разбрасываться ими направо и налево, время праздников, но кстати придётся любая сумма. Будь то доллар, пять, двадцать или больше. Каждый пенни из этой кампании пойдёт непосредственно ему.



Если вы любите металл и вам повезло встретиться с Pat'ом на концерте или где-то ещё, тогда вы прекрасно знаете, насколько он дружелюбен и открыт для общения. Он никогда бы не начал кампанию для себя, но я знаю, что он был бы абсолютно сражён продемонстрированной поддержкой.



Я прошу людей не делать поспешных выводов, пока не появится полная информация о том, что произошло, и прошу не демонстрировать в его адрес ничего, кроме слов любви и поддержки, и дайте ему знать, что вам не всё равно. Хотя последние 48 часов были шокирующими для большинства людей, они были разрушительными и для него самого.



Пожалуйста, не стесняйтесь делиться своими фотографиями, сообщениями и демонстрировать поддержку в его адрес. Изменение ваших фотографий профиля на Facebook было очень кстати. Металлическое сообщество весьма тесное, независимо от того, знаете ли вы кого-то лично или нет, ваша поддержка очень ценна».















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