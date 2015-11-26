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Cannibal Corpse

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Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»



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Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE Paul'a Mazurkiewicz'a запустила кампанию на Mightycause по сбору средств в адрес Pat'a O'Brien'a, у которого сгорел дом.

«Как многим из вас известно, 10 декабря 2018 года дом Pat'а O'Brien'а сгорел, и он лишился всего, что у него было.

Pat — открытый парень, верный своим друзьям, семье и группе. Также у него нет страховки, и он потерял всё, чем владел. Эти средства помогут ему встать на ноги и дадут возможность обзавестись столь нужными предметами первой необходимости, такими как одежда, крыша над головой и прочим.

Я понимаю, что для каждого деньги весьма важны и вы не можете разбрасываться ими направо и налево, время праздников, но кстати придётся любая сумма. Будь то доллар, пять, двадцать или больше. Каждый пенни из этой кампании пойдёт непосредственно ему.

Если вы любите металл и вам повезло встретиться с Pat'ом на концерте или где-то ещё, тогда вы прекрасно знаете, насколько он дружелюбен и открыт для общения. Он никогда бы не начал кампанию для себя, но я знаю, что он был бы абсолютно сражён продемонстрированной поддержкой.

Я прошу людей не делать поспешных выводов, пока не появится полная информация о том, что произошло, и прошу не демонстрировать в его адрес ничего, кроме слов любви и поддержки, и дайте ему знать, что вам не всё равно. Хотя последние 48 часов были шокирующими для большинства людей, они были разрушительными и для него самого.

Пожалуйста, не стесняйтесь делиться своими фотографиями, сообщениями и демонстрировать поддержку в его адрес. Изменение ваших фотографий профиля на Facebook было очень кстати. Металлическое сообщество весьма тесное, независимо от того, знаете ли вы кого-то лично или нет, ваша поддержка очень ценна».



CANNIBAL CORPSE Guitarist PAT O




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

vasso


14 дек 2018, 10:14		ну да, всякое бывает. мы не сбросимся, а пиндосы родные пусть по крупице скидываются.
реально нормальный мужик. с кем не бывало ужраться в анальные ады...?

хорошее обращение.

Mr.Brightside


14 дек 2018, 10:17		По-моему, его плохо на дурь обыскали. Он даже в тюрьме ширяется

Hellg


14 дек 2018, 10:21		Похоже, что крышей над головой и одеждой, О"Брайен в ближайшее время будет обеспечен. Но за такие подвиги можно и задонатить дяде)

kirill_001


14 дек 2018, 11:27		да мы и сами заметили!

berzer


14 дек 2018, 11:39		пожертвуйте на алкашку и наркоту, а то его щас белка отпустит и вообще пиздец будет!!!

Marhs


14 дек 2018, 13:36		Злые вы)))

vasso


14 дек 2018, 13:41		а у нас народ восновном такой. подьебать спешит

Darkside.ru Member

Starbreaker


14 дек 2018, 13:58		Народ у нас, к сожалению, худ не тем, что подъебать спешит, а тем, что на ублюдочные пьяные выходки, подобные этой, отписывается фразами в духе "кросавчег", или в самом лучшем случае - "с кем не бывает".

nabastak_


14 дек 2018, 15:35		Да что такого-то.
Недавно со знакомым ночью сидели у него на районе в ресторанчике, так там каждый третий норовил морду набить этому знакомому (потому что он, в отличии от них легко знакомился с девчоками за столиками, а остальных они отшивали). Запомнился один тучный дядька в костюмчике, похожий на депутата - видать был очень неудовлетворен жизнью. Оплеухой он свалил на пол какого-то парня со стула и пошел разбираться с моми знакомым. Тот - каратист и гимнаст - очень дружелюбный человек и неоднократно пытался перевести все на шутку. Но дядька не унимался и выволок знакомого из-за стола.
Тут у меня в мозгу что-то переклинило (тк суставы больные достают, а тут еще этот), я бросился на него и толкнул завопив, - Ушатаю, пидорас!
Затем бородатые дагестанцы (типа местные смотрящие) сказали - вах, брат, все нормально... А того дядю выволокли на танцпол(они хотели мирно, но он сопротивлялся) и, повалив, отпинали.
Знакомый долго ругал меня, что со свиным рылом сразу в калашный ряд, не зная местных раскладов. - Не так дела делаются, тебя ж тут убьют нахрен и фамилии не спросят...

Это я к тому, что нормальные с виду люди, а хз какая муха их может укусить под алкашкой или наркотой или плохим настроение.
Поэтому, "с кем не бывает". Все живы и слава Богу


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