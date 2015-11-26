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Cannibal Corpse

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13 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»

3 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»

24 фев 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

24 фев 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»

2 фев 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE в студии

19 фев 2020 : 		 Фото гитариста CANNIBAL CORPSE

1 янв 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE готовы к работе

3 июл 2019 : 		 Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда

20 май 2019 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 фев 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом

18 фев 2019 : 		 ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE

18 янв 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE нашли гитариста

27 дек 2018 : 		 Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE

21 дек 2018 : 		 CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

20 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев

18 дек 2018 : 		 Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы

14 дек 2018 : 		 Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»

13 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»

11 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства

11 дек 2018 : 		 Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE

21 ноя 2018 : 		 Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

12 ноя 2018 : 		 Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»



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В рамках недавнего интервью с Kaaos TV барабанщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz ответил на вопрос о том, планирует ли он вакцинироваться:

«Я не знаю... Я не из таких, так что просто не знаю. Может, нам не оставят вариантов, с учётом того, кто мы. Вполне вероятно, что какие-то страны скажут: "Тебе нужна вакцина, нужен этот укол", потому что заболевание может тебя настичь — типа Южной Америки или подобных — и тебе не пустят в страну. Так что у тебя и выбора-то не будет. Так что это может стать для нас причиной для вакцинации: "Эй, хочешь в Европу? Ну выбора-то нет". Такие расклады.

Что касается меня лично, то я не знаю, хочу ли я вакцину как таковую. Хороший вопрос. Я не уверен. Вакцина от гриппа доступна уже много лет, многие её делают, и я знаю, что с ними всё в порядке. Но у меня никогда не было желания делать её самому. Так что я просто загоняюсь насчёт того, чтобы что-то подобное сделать. Это, конечно, щекотливая тема, так что я не знаю, сделаю я это или нет, если, как я уже сказал, мне не придётся».

CANNIBAL CORPSE Drummer Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

СтаканМарьиванны


13 мар 2021, 13:55		Каннибалам не нужны прививки, а лишь свежая кровь! ))_)))


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