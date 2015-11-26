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Барабанщик CANNIBAL CORPSE : «Не хочу я дозу»



В рамках недавнего интервью с Kaaos TV барабанщик CANNIBAL CORPSE Paul Mazurkiewicz ответил на вопрос о том, планирует ли он вакцинироваться:



«Я не знаю... Я не из таких, так что просто не знаю. Может, нам не оставят вариантов, с учётом того, кто мы. Вполне вероятно, что какие-то страны скажут: "Тебе нужна вакцина, нужен этот укол", потому что заболевание может тебя настичь — типа Южной Америки или подобных — и тебе не пустят в страну. Так что у тебя и выбора-то не будет. Так что это может стать для нас причиной для вакцинации: "Эй, хочешь в Европу? Ну выбора-то нет". Такие расклады.



Что касается меня лично, то я не знаю, хочу ли я вакцину как таковую. Хороший вопрос. Я не уверен. Вакцина от гриппа доступна уже много лет, многие её делают, и я знаю, что с ними всё в порядке. Но у меня никогда не было желания делать её самому. Так что я просто загоняюсь насчёт того, чтобы что-то подобное сделать. Это, конечно, щекотливая тема, так что я не знаю, сделаю я это или нет, если, как я уже сказал, мне не придётся».







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