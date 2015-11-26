Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE

По сообщению WFTS-TV, гитарист CANNIBAL CORPSE Patrick "Pat" O'Brien вломился в дом и напал на полицейских с ножом.
Сообщается, что 53-летний музыкант проигнорировал требования семьи уйти и около семи вечера ворвался в дом, затолкнув в него женщину, а после отправился во двор.
Помощники шерифа прибыли по сигналу и обнаружили O'Brien'а, прячущегося за забором возле его дома. Сообщается, что O'Brien бросился на них с ножом. Затем полицейские завалили O'Brien'a с помощью тазера и арестовали его.
O'Brien обвиняется в краже из частного дома с нападением и в нападении на сотрудника правоохранительных органов.
Как только O'Brien был арестован, в его доме, находящимся по соседству, вспыхнул сильный пожар и стали взрываться боеприпасы. Пожарные округа Хиллсборо смогли взять огонь под контроль примерно через час, машины оставались на месте происшествия в течение всей ночи и долго блокировали дорогу после тушения пожара.
Официальные лица говорят, что в доме были огнеметы, что сделало только усложнило пожарным свою работу.
В понедельник CANNIBAL CORPSE объявили о своем участии в третьей части североамериканского этапа прощального тура SLAYER.
nabastak_
Haaaaatchet to the head! Hatchet to the head. Hatchet to the head. Aaaaaaaaargh!!!
Arvelos
Blackout 74
Mich
"53-летний музыкант проигнорировал требования семьи уйти" - чьей семьи ?
"Помощники шерифа прибыли по сигналу и обнаружили O'Brien'а, прячущегося за забором возле его дома." - то есть он был возле своего дома ?
"Как только O'Brien был арестован, в его доме, находящимся по соседству, вспыхнул сильный пожар и стали взрываться боеприпасы." - то есть он все таки был возле чужого дома, в который он вломился, а его дом по соседству ?
Ничего непонятно, не говоря уже о том, какие цели он преследовал и чего хотел
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ИванСемичев
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UPD. Эврика! Фила Фасциано из Malevolent Creation
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