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Cannibal Corpse

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3 ноя 2017 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

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7 фев 2017 : 		 CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE

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8 июн 2016 : 		 CANNIBAL CORPSE для детей

12 фев 2016 : 		 Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле

10 фев 2016 : 		 Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM

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12 фев 2015 : 		 CANNIBAL CORPSE продали два миллиона пластинок

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6 ноя 2014 : 		 Прокуратура Башкирии потребовала запретить тексты CANNIBAL CORPSE в России

24 окт 2014 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE о концертах в России
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Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE



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По сообщению WFTS-TV, гитарист CANNIBAL CORPSE Patrick "Pat" O'Brien вломился в дом и напал на полицейских с ножом.

Сообщается, что 53-летний музыкант проигнорировал требования семьи уйти и около семи вечера ворвался в дом, затолкнув в него женщину, а после отправился во двор.

Помощники шерифа прибыли по сигналу и обнаружили O'Brien'а, прячущегося за забором возле его дома. Сообщается, что O'Brien бросился на них с ножом. Затем полицейские завалили O'Brien'a с помощью тазера и арестовали его.

O'Brien обвиняется в краже из частного дома с нападением и в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Как только O'Brien был арестован, в его доме, находящимся по соседству, вспыхнул сильный пожар и стали взрываться боеприпасы. Пожарные округа Хиллсборо смогли взять огонь под контроль примерно через час, машины оставались на месте происшествия в течение всей ночи и долго блокировали дорогу после тушения пожара.

Официальные лица говорят, что в доме были огнеметы, что сделало только усложнило пожарным свою работу.

В понедельник CANNIBAL CORPSE объявили о своем участии в третьей части североамериканского этапа прощального тура SLAYER.



CANNIBAL CORPSE Guitarist Arrested For Burglary As Ammo Explodes Inside His Burning Tampa Home



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КомментарииСкрыть/показать 20 )

nabastak_


11 дек 2018, 19:48		Бля, вот это трушный дядя. Practice what you preach, как говорится.
Haaaaatchet to the head! Hatchet to the head. Hatchet to the head. Aaaaaaaaargh!!!

Arvelos


11 дек 2018, 19:55		Не, он хотел fuck'нуть их knife'ом.

Blackout 74


11 дек 2018, 20:16		Всё приплыл, они его засадят надолго, тяжёлый случай (

Mich


11 дек 2018, 20:24		Непонятно, к кому он вломился и что конкретно произошло, т. к. :
"53-летний музыкант проигнорировал требования семьи уйти" - чьей семьи ?

"Помощники шерифа прибыли по сигналу и обнаружили O'Brien'а, прячущегося за забором возле его дома." - то есть он был возле своего дома ?

"Как только O'Brien был арестован, в его доме, находящимся по соседству, вспыхнул сильный пожар и стали взрываться боеприпасы." - то есть он все таки был возле чужого дома, в который он вломился, а его дом по соседству ?

Ничего непонятно, не говоря уже о том, какие цели он преследовал и чего хотел

Aiming High


11 дек 2018, 20:34		Какой-то бред.Но О Брайену не позавидуешь...Только не давно вспоминал его в связи с подменой в Slayer.Как раз мог работать на два фронта-в своей группе и группе своих кумиров.А так,да- самый настоящий трэш.Желаю ему что-бы все было по-честному и по-справедливости.

freeze2


11 дек 2018, 20:43		Да он психопат полюбому ещё такое увлечение оружием, не с проста.

StygianSaviour


11 дек 2018, 21:02		That's Pretty Brutal.jpg

Xander


11 дек 2018, 21:34		Не удивительно...

for example


11 дек 2018, 21:44		Реально сложно понять из текста, что вообще произошло.

Walefar


11 дек 2018, 21:59		Во даёт мужик. Решил дурень старость в тюряге провести. Если бы он еще расчленил ту семью и забросал кусками полицейских, можно было бы еще одну песню написать.

rassol


11 дек 2018, 22:02		Не понятно нихуя.

asog


11 дек 2018, 22:03		Вот он яркий пример тлетворного влияния тижолой музыки - наслушаются своих Ирон Майден, Блэкк Саббат, Исидиси и давай безобразия нарушать.

ИванСемичев


11 дек 2018, 22:22		Вот это рокер я понимаю . Вот так громко и с полицией надо заканчивать свою музыкальную карьеру а не как это сделал гитарист MANOWAR )))))))))) . Хотя может и вернётся Варг вон отсидел и вернулся . Хотя нет не вернётся Варгу было 23 года а этому 53.

rassol


11 дек 2018, 22:38		судя по оригинальной новости, Пэт хотел соседскую хату обнести. При попытке съебнуть копы его с ножном и повязаали.

LU777


11 дек 2018, 22:50		Затем полицейские завалили O'Brien'a

LU777


11 дек 2018, 22:50		Цитата из статьи :-)

HELLECTOR


11 дек 2018, 23:03		Таки даже он никого не съел. Можно отпускать.

Schwarzer_Reiter


11 дек 2018, 23:50		Судя по внешнему виду и выражению глаз, допился человек. Смотреть жутко

Kliops144


11 дек 2018, 23:55		Ну и кого на замену?

Schwarzer_Reiter


12 дек 2018, 00:04		А вот это вопрос сложный, согласен... Я, честно говоря, и не знаю, кого можно было бы пригласить

UPD. Эврика! Фила Фасциано из Malevolent Creation


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