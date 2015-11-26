11 дек 2018



Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE



По сообщению WFTS-TV, гитарист CANNIBAL CORPSE Patrick "Pat" O'Brien вломился в дом и напал на полицейских с ножом.



Сообщается, что 53-летний музыкант проигнорировал требования семьи уйти и около семи вечера ворвался в дом, затолкнув в него женщину, а после отправился во двор.



Помощники шерифа прибыли по сигналу и обнаружили O'Brien'а, прячущегося за забором возле его дома. Сообщается, что O'Brien бросился на них с ножом. Затем полицейские завалили O'Brien'a с помощью тазера и арестовали его.



O'Brien обвиняется в краже из частного дома с нападением и в нападении на сотрудника правоохранительных органов.



Как только O'Brien был арестован, в его доме, находящимся по соседству, вспыхнул сильный пожар и стали взрываться боеприпасы. Пожарные округа Хиллсборо смогли взять огонь под контроль примерно через час, машины оставались на месте происшествия в течение всей ночи и долго блокировали дорогу после тушения пожара.



Официальные лица говорят, что в доме были огнеметы, что сделало только усложнило пожарным свою работу.



В понедельник CANNIBAL CORPSE объявили о своем участии в третьей части североамериканского этапа прощального тура SLAYER.











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