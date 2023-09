21 сен 2023



Ехать ли в тур CANNIBAL CORPSE с SIX FEET UNDER?



В недавней беседе с Alex'ом Webster'ом его спросили, что он думает о недавно сказанных Chris'ом Barnes'ом словах о состоянии дэт-металл сцены:



«Я не придаю особого значения всем этим моментам. Я считаю, что люди должны иметь возможность говорить все, что они хотят. И если у людей есть свое мнение о музыке, то почему они должны его скрывать, так мне кажется. Если Chris'у что-то не нравится, он совершенно свободно может сказать, что ему это не нравится. И тогда люди могут свободно сказать, что им не нравится его мнение. Так что меня это не очень волнует. Я вообще считаю, что каждый имеет право на собственное мнение, и это нормально.



Мы все безумно любим музыку, особенно... Я обнаружил, что поклонники металла, мы все так увлечены ею, что готовы дискутировать и спорить. И я думаю, что это отражает то, насколько нам всем дорога эта музыка. Для нас это не просто фон. Если вы заходите в McDonald's и слышите на заднем плане какую-то песню, то, как мне кажется, она не настолько интересна, чтобы иметь преданных поклонников; это просто фоновая музыка. Но металл и другие виды музыки, которые действительно требуют вашего внимания и вовлекают вас в процесс... Для нас это не просто фон в прямом или переносном смысле — это что-то очень важное для всех нас. Это во многом наше хобби, это то, чем мы увлекаемся, и, да, мы будем иногда спорить об этом, потому что нам это небезразлично. Так что я не переживаю на этот счет».



На вопрос о том, существуют ли вообще сегодня отношения между CANNIBAL CORPSE и Barnes'ом или это "что-то вроде "вы делаете свое дело, а мы делаем свое", он ответил:



«В общем-то, да. Да, он занимается своими делами, а мы — своими. Если я его вижу, то наши встречи всегда дружелюбны. Но я не видел его уже несколько лет. Но, да, каждому свое, и на данный момент все в порядке. Хотя мы не так уж часто сталкиваемся друг с другом. Они [SIX FEET UNDER] уже давно не гастролируют. Обычно, когда ты всех видишь и встречаешься с людьми, это происходит на фестивалях, в основном на европейских, потому что именно на этой территории проходит большинство фестивалей. И там мы встречаемся со многими людьми — с группами, с которыми мы гастролировали, с друзьями, с членами команды, которых мы знаем, которые работают с другими группами. Так что именно там я могу с ним столкнуться. А они уже давно не занимаются подобными вещами. Так что, может быть, мы увидимся с ним в следующем году или еще где-нибудь. Кто знает?»



Кроме того, у него спросили о том, хотят ли поклонники совместных гастролей CANNIBAL CORPSE и SIX FEET UNDER, особенно сейчас, когда в SIX FEET UNDER играет еще один бывший участник CANNIBAL, гитарист Jack Owen:



«Люди спрашивали [о совместных гастролях двух групп], но я думаю, что, опять же, SIX FEET просто не так часто гастролируют. И мы, наверное, не стали бы делать совместный тур. Да, как ты и сказал, вроде как все круто, но в итоге получается, что они делают свое дело, а мы занимаемся своим. И это нормально».







