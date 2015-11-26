Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»

Вокалист CANNIBAL CORPSE George "Corpsegrinder" Fisher в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каким он видит индустрию после пандемии:
«Думаю, что все в итоге забьют, и я просто не представляю, чтобы мы играли "Hammer Smashed Face", а зал стоял бы как зомби. Они так не поступят — ни в жизни, они начнут меситься. Им будет наплевать.
Мы должны вернуться к тому, что было. И кто знает, будет ли оно вообще так, как было? Думаю, что люди будут более аккуратно относиться к мытью рук и кашлю. Поверьте мне, у меня это больная тема. До наступления пандемии люди сидели в нашем автобусе и кашляли. Я им: "Чувак, не хочу твоего дерьма!" Ну и не хоти. Ну а ты вообще в курсе, что когда ты кашляешь, то плюёшься? Ты даже не замечаешь этого. Может ты на мой компьютер пять тысяч раз плюнул, пока я с тобой говорил, и ты даже этого не заметил. Так что это не по мне. И я не как какой-нибудь гермофоб или что-то в этом роде.
Я просто очень хочу, чтобы всё вернулось на круги своя. Я уверен, что я пел и случайно плюнул в микрофон, он перевернулся и, может быть, ударил какого-нибудь ребёнка по голове. И я могу представить, что люди будут думать об этом сейчас.
Я не учёный, я ни на что не претендую, но я просто надеюсь, что всё вернётся на круги своя. Я думаю, что психически мы никогда больше не станем нормальными. Все так или иначе будут об этом думать».
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