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Cannibal Corpse

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3 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»

24 фев 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

24 фев 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»

2 фев 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE в студии

19 фев 2020 : 		 Фото гитариста CANNIBAL CORPSE

1 янв 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE готовы к работе

3 июл 2019 : 		 Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда

20 май 2019 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 фев 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом

18 фев 2019 : 		 ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE

18 янв 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE нашли гитариста

27 дек 2018 : 		 Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE

21 дек 2018 : 		 CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

20 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев

18 дек 2018 : 		 Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы

14 дек 2018 : 		 Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»

13 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»

11 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства

11 дек 2018 : 		 Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE

21 ноя 2018 : 		 Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE

12 ноя 2018 : 		 Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью

9 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания

2 июн 2018 : 		 Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания
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Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»



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Вокалист CANNIBAL CORPSE George "Corpsegrinder" Fisher в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каким он видит индустрию после пандемии:

«Думаю, что все в итоге забьют, и я просто не представляю, чтобы мы играли "Hammer Smashed Face", а зал стоял бы как зомби. Они так не поступят — ни в жизни, они начнут меситься. Им будет наплевать.

Мы должны вернуться к тому, что было. И кто знает, будет ли оно вообще так, как было? Думаю, что люди будут более аккуратно относиться к мытью рук и кашлю. Поверьте мне, у меня это больная тема. До наступления пандемии люди сидели в нашем автобусе и кашляли. Я им: "Чувак, не хочу твоего дерьма!" Ну и не хоти. Ну а ты вообще в курсе, что когда ты кашляешь, то плюёшься? Ты даже не замечаешь этого. Может ты на мой компьютер пять тысяч раз плюнул, пока я с тобой говорил, и ты даже этого не заметил. Так что это не по мне. И я не как какой-нибудь гермофоб или что-то в этом роде.

Я просто очень хочу, чтобы всё вернулось на круги своя. Я уверен, что я пел и случайно плюнул в микрофон, он перевернулся и, может быть, ударил какого-нибудь ребёнка по голове. И я могу представить, что люди будут думать об этом сейчас.

Я не учёный, я ни на что не претендую, но я просто надеюсь, что всё вернётся на круги своя. Я думаю, что психически мы никогда больше не станем нормальными. Все так или иначе будут об этом думать».

CANNIBAL CORPSE Frontman On Post-Pandemic Life:





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