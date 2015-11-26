31 май 2021



Гитарист CANNIBAL CORPSE думает насчёт книги



В рамках недавнего разговора с подкастом "Scars And Guitars" гитарист CANNIBAL CORPSE Erik Rutan ответил на вопрос о том, не думает ли он насчёт выпуска автобиографии:



«Я думал о том, чтобы написать книгу мемуаров, но всегда считал про себя, что не буду публиковать её, пока не умру.



История моей жизни такая сложная, запутанная и масштабная. Я замечаю это, когда даю интервью, которые не связаны с чем-то конкретным. Конечно, они длинные, потому что, Господи, моя карьера очень длительная — там столько всего, не говоря уже о моей жизни. Ещё до того, как мне исполнилось 18 лет, мне казалось, что я прожил 40 лет жизни. Так что это на самом деле интересная история, и безусловно, история человека, который мог бы легко закончить свою жизнь далеко не здесь и не говорить с вами прямо сейчас. Так что история интересная. Я немного рассказываю о себе, когда даю интервью или разговариваю с людьми. Но и многое держу при себе. Вы удивитесь, если узнаете, с какими людьми я встречался, кто делился со мной личными историями, и что моя музыка вдохновила их на то, чтобы рассказать мне эти вещи, и я поведал им немного о себе, чем я, возможно, не поделился бы на публичном форуме, потому что это мой способ отплатить им за то, что они поделились со мной.



У меня даже были предложения написать книгу, но я всегда думал, что если я буду делать что-то подобное, то не хочу приукрашивать, и хочу быть полностью откровенным, таким, какой я есть. Наверное, я подумал, что мне стоит начать писать мемуары, потому что я становлюсь старше, и моя жизнь — это поистине уникальная история, определённо история о том, как я был ребёнком, у которого были все шансы добиться успеха в жизни, не говоря уже о моих высоких карьерных целях. Но каким-то образом я смог преодолеть множество трудностей, чтобы добраться до этого момента. Наверное, я думал об этом, но, как я уже сказал, я не думаю, что когда-нибудь... Не знаю, буду ли я когда-нибудь писать книгу. А если бы я когда-нибудь написал книгу, я бы не выпускал её, пока меня не станет».







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