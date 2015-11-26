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Cannibal Corpse

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|||| 31 май 2021

Гитарист CANNIBAL CORPSE думает насчёт книги



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В рамках недавнего разговора с подкастом "Scars And Guitars" гитарист CANNIBAL CORPSE Erik Rutan ответил на вопрос о том, не думает ли он насчёт выпуска автобиографии:

«Я думал о том, чтобы написать книгу мемуаров, но всегда считал про себя, что не буду публиковать её, пока не умру.

История моей жизни такая сложная, запутанная и масштабная. Я замечаю это, когда даю интервью, которые не связаны с чем-то конкретным. Конечно, они длинные, потому что, Господи, моя карьера очень длительная — там столько всего, не говоря уже о моей жизни. Ещё до того, как мне исполнилось 18 лет, мне казалось, что я прожил 40 лет жизни. Так что это на самом деле интересная история, и безусловно, история человека, который мог бы легко закончить свою жизнь далеко не здесь и не говорить с вами прямо сейчас. Так что история интересная. Я немного рассказываю о себе, когда даю интервью или разговариваю с людьми. Но и многое держу при себе. Вы удивитесь, если узнаете, с какими людьми я встречался, кто делился со мной личными историями, и что моя музыка вдохновила их на то, чтобы рассказать мне эти вещи, и я поведал им немного о себе, чем я, возможно, не поделился бы на публичном форуме, потому что это мой способ отплатить им за то, что они поделились со мной.

У меня даже были предложения написать книгу, но я всегда думал, что если я буду делать что-то подобное, то не хочу приукрашивать, и хочу быть полностью откровенным, таким, какой я есть. Наверное, я подумал, что мне стоит начать писать мемуары, потому что я становлюсь старше, и моя жизнь — это поистине уникальная история, определённо история о том, как я был ребёнком, у которого были все шансы добиться успеха в жизни, не говоря уже о моих высоких карьерных целях. Но каким-то образом я смог преодолеть множество трудностей, чтобы добраться до этого момента. Наверное, я думал об этом, но, как я уже сказал, я не думаю, что когда-нибудь... Не знаю, буду ли я когда-нибудь писать книгу. А если бы я когда-нибудь написал книгу, я бы не выпускал её, пока меня не станет».

CANNIBAL CORPSE





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

father


31 май 2021, 20:34		Книгу от Пэта было бы интересно почитать

Frostauskas


31 май 2021, 21:43		Рутан же относительно недавно присоединился к Каннибалам, я так понимаю, а посему даже если бы он и сподобился написать что-либо, то материал больше бы касался того же Ripping Corpse или Hate Eternal. И ещё о Каннибалах : есть же "Скрижали мясника".

gravitgroove


31 май 2021, 22:00		Для меня Pутан в пеpвую очеpедь тот человек, с чьим пpиходом M.A. стали симпатичнее для уха. Его соло всегда нpавились. Зачем он пошёл в C.C. если не pади денег, мне не ясно. С.С. - одна из самых дуpацких гpупп за всю истоpию существования жанpа, pазве что the Bleeding ещё как-то интеpестно слушать, а остальное будто для жеpтв лоботомии cоздавалось.

hansi_hrb


31 май 2021, 22:54		С.С. - одна из самых дуpацких гpупп за всю истоpию существования жанpа,
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послушал сегодня хейт етернал - уебанство куда хуже каннибалов.

rassol


1 июн 2021, 06:04		Первый альбом "хуйтетернал" хороший. Но его бывший гитарист Suffocation вытянул.


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