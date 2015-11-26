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Cannibal Corpse

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18 дек 2018 : 		 Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы

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Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев



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По сообщению WFLA 8 в распоряжении которых оказались судебные документы об аресте гитариста CANNIBAL CORPSE, Pat'a O’Brien'a, он демонстрировал неадекватное поведение в течение дня, в который произош§л инцидент.

Пожарные, прибывшие около семи вечера к его дому, не смогли сразу выполнить свою работу из-за взрывающихся там боеприпасов. Тем временем Pat O’Brien вломился в один из соседних домов, отказался его покидать по-хорошему и твердил своим соседям, что «грядёт похищение». В документах суда также утверждается, что в начале дня он сделал странный звонок родителям, сказав им, что «пришельцы уже приземлились».

По сообщению Tampa Bay Times, пожарные обнаружили в доме музыканта целый арсенал оружия, запертые сейфы и потенциально взрывоопасные материалы. Так, среди арсенала насчитывалось порядка пятидесяти дробовиков, включая один обрез, десять полуавтоматических винтовок, ряд модифицированных АК-47, две винтовки типа «Узи» и двадцать пистолетов. Также в доме были обнаружены два огнемёта, а также тысячи боеприпасов, упакованных в коробки, военные металлические банки и даже патронташи, плюс другое вооружение и части оружия, а также три черепа.

На следующий день сосед сообщил восьмому каналу, что они предполагали о наличии в доме O'Brien'a какого-то огнемёта, с которым тот практиковался.



CANNIBAL CORPSE Guitarist Had 50 Shotguns, 10 Semiautomatic Rifles And 20 Handguns At Rental Home Before Arrest




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

StygianSaviour


20 дек 2018, 11:57		Нибиру уже близко!

Evil3062


20 дек 2018, 12:08		ну все кукушка поехала..... жалко.

nabastak_


20 дек 2018, 12:40		Нда уж. Впомнилось, как дальний знакомых родителей, словив белку, сказал своим пожылым родителям - Мама, они уже здесь, я пошел. И вышел из окна (не помню, какого этажа). Остался жив правда, но ниче там хорошего не было.

dek


20 дек 2018, 12:42		>>>>> ну все кукушка поехала..... жалко.

почему жалко? Вы считаете, что свои альбомы каннибалы
в адекватном состоянии пишут - они (альбомы) были бы скучны, я думаю :)

Ухналь


20 дек 2018, 12:45		Чёрт побери! Как он узнал!?


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