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Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев



По сообщению WFLA 8 в распоряжении которых оказались судебные документы об аресте гитариста CANNIBAL CORPSE, Pat'a O’Brien'a, он демонстрировал неадекватное поведение в течение дня, в который произош§л инцидент.



Пожарные, прибывшие около семи вечера к его дому, не смогли сразу выполнить свою работу из-за взрывающихся там боеприпасов. Тем временем Pat O’Brien вломился в один из соседних домов, отказался его покидать по-хорошему и твердил своим соседям, что «грядёт похищение». В документах суда также утверждается, что в начале дня он сделал странный звонок родителям, сказав им, что «пришельцы уже приземлились».



По сообщению Tampa Bay Times, пожарные обнаружили в доме музыканта целый арсенал оружия, запертые сейфы и потенциально взрывоопасные материалы. Так, среди арсенала насчитывалось порядка пятидесяти дробовиков, включая один обрез, десять полуавтоматических винтовок, ряд модифицированных АК-47, две винтовки типа «Узи» и двадцать пистолетов. Также в доме были обнаружены два огнемёта, а также тысячи боеприпасов, упакованных в коробки, военные металлические банки и даже патронташи, плюс другое вооружение и части оружия, а также три черепа.



На следующий день сосед сообщил восьмому каналу, что они предполагали о наличии в доме O'Brien'a какого-то огнемёта, с которым тот практиковался.















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