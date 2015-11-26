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Басист CANNIBAL CORPSE : «Де(д) никуда не уйдёт!»



Басист CANNIBAL CORPSE Alex Webster в рамках недавнего интервью для The Metal Meltdown ответил на вопрос о том, что он думает о современной дэт-металл-сцене:



«Я не особо знаком с новыми группами, но классно то, что текущая дэт-металл-сцена... Я бы назвал "современная дэт-металл-сцена", если говорить о группах последних десяти лет. Но я не особо знаком с новыми группами. Но нынешняя сцена — на ней ещё полно ветеранов: SUFFOCATION, OBITUARY, нас, MORBID ANGEL и других. Я к тому, что это классно, ведь дэт-металл никуда не исчезал. Были какие-то пики или провалы в популярности, но полностью стиль никуда не исчезал, многие группы активны. Так что каждый, кто создаёт новую команду в этом жанре, я думаю, находится в хорошем положении, так как сцена давно существует, и всё не так, как было несколько десятилетий назад. И есть шанс того, что ты со своей новой группой сможешь сыграть перед корифеями — например, перед нами или OBITUARY. Так что в этом смысле всё здорово. И она вполне себе живёт. И мне приятно наблюдать, что есть новые группы, которые звучат вполне себе в ретро-стиле... Я считаю, что это просто здорово. Мне кажется, классно, что люди не забывают о старой школе!»







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