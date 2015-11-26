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Cannibal Corpse

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6 апр 2021 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE: «Де(д) никуда не уйдёт!»

1 апр 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Chuck Billy мне милее Шер»

25 мар 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

16 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE о бывшем

16 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова

13 мар 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»

3 мар 2021 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»

24 фев 2021 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

24 фев 2021 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»

2 фев 2021 : 		 Новая песня CANNIBAL CORPSE

2 фев 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE

3 июн 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE в студии

19 фев 2020 : 		 Фото гитариста CANNIBAL CORPSE

1 янв 2020 : 		 CANNIBAL CORPSE готовы к работе

3 июл 2019 : 		 Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда

20 май 2019 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 фев 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом

18 фев 2019 : 		 ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE

18 янв 2019 : 		 CANNIBAL CORPSE нашли гитариста

27 дек 2018 : 		 Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE

21 дек 2018 : 		 CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом

20 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев

18 дек 2018 : 		 Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы

14 дек 2018 : 		 Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»

13 дек 2018 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»
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|||| сегодня

Басист CANNIBAL CORPSE: «Де(д) никуда не уйдёт!»



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Басист CANNIBAL CORPSE Alex Webster в рамках недавнего интервью для The Metal Meltdown ответил на вопрос о том, что он думает о современной дэт-металл-сцене:

«Я не особо знаком с новыми группами, но классно то, что текущая дэт-металл-сцена... Я бы назвал "современная дэт-металл-сцена", если говорить о группах последних десяти лет. Но я не особо знаком с новыми группами. Но нынешняя сцена — на ней ещё полно ветеранов: SUFFOCATION, OBITUARY, нас, MORBID ANGEL и других. Я к тому, что это классно, ведь дэт-металл никуда не исчезал. Были какие-то пики или провалы в популярности, но полностью стиль никуда не исчезал, многие группы активны. Так что каждый, кто создаёт новую команду в этом жанре, я думаю, находится в хорошем положении, так как сцена давно существует, и всё не так, как было несколько десятилетий назад. И есть шанс того, что ты со своей новой группой сможешь сыграть перед корифеями — например, перед нами или OBITUARY. Так что в этом смысле всё здорово. И она вполне себе живёт. И мне приятно наблюдать, что есть новые группы, которые звучат вполне себе в ретро-стиле... Я считаю, что это просто здорово. Мне кажется, классно, что люди не забывают о старой школе!»

CANNIBAL CORPSE





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

karm1ke


6 апр 2021, 15:32		*Путину это понравилось*

valerka1982


6 апр 2021, 16:55		путин кобзона слушает и киша

for example


6 апр 2021, 17:01		Я уж подумал, он про Бидона.

jesus666


6 апр 2021, 17:43		Петуня угорает на корпоротивках под Боряна Моисеева и Шуры


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